Требуется постер на форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок208 просмотров

Требуется специалист для работы с форумами. Тематика - Авто.

Задача:

-общение на форумах и сервисах "вопрос-ответ". (ответы на вопросы пользователей форумов с оставлением ссылок),

-поиск актуальных форумов и открытых вопросов на которые можно предоставить ответ с ссылками, а также создание вопросов.

Оплата:

-договорная, по факту выполненных работ.

Приветствуется наличие раскрученных аккаунтов на форумах, ответы@mail.ru, автомобильных сайтах и форумах.

11 лет назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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