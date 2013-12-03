Нужны УНИКАЛЬНЫЕ тексты в с использованием ключей. Есть тексты без ключей. Общее количество знаков - 100-108 тысяч. Надо сделать за 3-4 дня. Оплата - вебмани, рубли. Тема - стройка и автомобили Требования ...
Требуется постер на форумах
Требуется специалист для работы с форумами. Тематика - Авто.
Задача:
-общение на форумах и сервисах "вопрос-ответ". (ответы на вопросы пользователей форумов с оставлением ссылок),
-поиск актуальных форумов и открытых вопросов на которые можно предоставить ответ с ссылками, а также создание вопросов.
Оплата:
-договорная, по факту выполненных работ.
Приветствуется наличие раскрученных аккаунтов на форумах, ответы@mail.ru, автомобильных сайтах и форумах.
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