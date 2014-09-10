Статья о применении QR кода

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Завершен1 заявка141 просмотр

Написать короткую статью для рассылки о применении QR кода для шифровки простых текстовых фраз. С примером генерации кода через сервис http://createqrcode.appspot.com/ и примером самого кода для сканирования. Писать, что такое QR код и чем его сканировать - НЕ НАДО.

Целевая аудитория: в основном мужчины руководители. 30-50 лет.

Преследуемая цель: вызов состояния: "о, интересно. Попробую-ка и я"

уникальность: свыше 90% по адвего

объем: 2500-3000 символов

жду ваших предложений

11 лет назад
askonage
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tolika
61 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо
Все отлично!!!

Заявки фрилансеров

tolika
61 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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