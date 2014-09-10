Добрый день! Нужно написать небольшой продающий текст для одного товара кулинарной тематики на основе примеров. Примеры прилагаются. Текст нужен сегодня, чем раньше тем лучше. Оплата ...
Статья о применении QR кода
Написать короткую статью для рассылки о применении QR кода для шифровки простых текстовых фраз. С примером генерации кода через сервис http://createqrcode.appspot.com/ и примером самого кода для сканирования. Писать, что такое QR код и чем его сканировать - НЕ НАДО.
Целевая аудитория: в основном мужчины руководители. 30-50 лет.
Преследуемая цель: вызов состояния: "о, интересно. Попробую-ка и я"
уникальность: свыше 90% по адвего
объем: 2500-3000 символов
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