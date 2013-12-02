Здравствуйте! Нужно в вордовом файле (в приложении) заполнить таблицы с оборудованием, которое якобы имеется на площадках проведения конференций. Всего 10 площадок. Для двух площадок оборудование уже заполнено. Посмотрите как там уже заполнено и ...
Тексты в разделы и подразделы интернет магазина.
Необходимо написать тексты в разделы с товаром. Тематика женская - белье.
Тексты нужны в первую очередь для людей, которые будет интересно читать.
Нужен копирайтер, предпочтительно девушка, обязательно с опытом, которая сама сможет выбрать ключи из списка у которой есть опыт написания подобных текстов в разделы. Нужен опыт в сео что бы правильно оптимизировать ключи в тексте и не перетошнить их.
Нужен опыт, что бы можно было показать пару примеров своих работ, которые так же есть в портфолио и которые в выдаче в топе, а не на 150 месте. В случае чего что бы дать совет из своего опыта и практики.
Работаем по принципу:
- даю ключи для одного раздела, пишем статью, если все ок - оплата
- даю ключи для 2-3 разделов, если все ок - оплата и тд
если с текстами все складывается на ура, тогда нужно будет делать рерайт/написание с 0 статей в блог - 3 статьи в неделю.
в идеале хотелось бы работать с одним исполнителем. Работаем на качество.
p.s. Написать рерайт, с 100 уникальностью я и сам могу, а вот что бы прочитать после этого текст на одном дыхании и он однозначно после этого нравится, не всегда получается.
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