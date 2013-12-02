Тексты в разделы и подразделы интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок222 просмотра

Необходимо написать тексты в разделы с товаром. Тематика женская - белье.

Тексты нужны в первую очередь для людей, которые будет интересно читать.

Нужен копирайтер, предпочтительно девушка, обязательно с опытом, которая сама сможет выбрать ключи из списка у которой есть опыт написания подобных текстов в разделы. Нужен опыт в сео что бы правильно оптимизировать ключи в тексте и не перетошнить их.

Нужен опыт, что бы можно было показать пару примеров своих работ, которые так же есть в портфолио и которые в выдаче в топе, а не на 150 месте. В случае чего что бы дать совет из своего опыта и практики.

Работаем по принципу:

- даю ключи для одного раздела, пишем статью, если все ок - оплата

- даю ключи для 2-3 разделов, если все ок - оплата и тд

если с текстами все складывается на ура, тогда нужно будет делать рерайт/написание с 0 статей в блог - 3 статьи в неделю.

в идеале хотелось бы работать с одним исполнителем. Работаем на качество.

p.s. Написать рерайт, с 100 уникальностью я и сам могу, а вот что бы прочитать после этого текст на одном дыхании и он однозначно после этого нравится, не всегда получается.

Написание статей
11 лет назад
petronas
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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