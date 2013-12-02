Рерайт на сайт мед.тематики

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Закрыт52 заявки263 просмотра

Для сайта мед.тематики необходимо 20-25 статей по 4 000-6 000 символов (рерайт без источника)

Все ключевые запросы предоставим.

В заявках указывайте стоимость 1 статьи в 4 000 симв.

Приоритетными будут заявки с наименьшей стоимостью.

П.с. есть еще 2 крупных проекта, при качественном выполнении этого задания возможно продолжить сотрудничество.

11 лет назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров