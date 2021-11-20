krbl

Андрей krbl

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
20 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$240
выплачено фрилансерам
80%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Бот для telegram

    Ищется разработчик для создания бота в Telegram, который будет принимать, обрабатывать и публиковать посты в публичный чат. Бот должен поддерживать подготовку постов из шаблонов, создание отложенных постов с заданными интервалами и возможность инфо рассылки пользователям. Требуется продумать функционал для удобной работы с контентом.

    Создание ботовСоздание чат-ботовTelegram
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Отрисовать проект в autocad

    Необходимо отрисовать проект подставки из дерева в AutoCAD, разделив макет на 5 отдельных деталей для столярного производства. Имеется файл в формате DWG и макет в SketchUp. Фото макета прикреплено к заданию.

    Создание чертежейAutoCADSketchUp
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Бот telegram

    Требуется разработать Telegram-бота, который будет отправлять оповещения о негативных отзывах на товары с сайта Wildberries. Бот должен поддерживать добавление и удаление товаров для мониторинга, определение негативных отзывов по количеству звезд, а также проверку карточек каждые 5 минут. Необходимо обеспечить одновременный мониторинг до 500 ссылок.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Поправить работу парсинга данных по API wildberries

    $100

    Требуется исправить работу парсинга данных по API Wildberries после изменений на сайте. Необходимо определить проблему в интеграции и внести исправления. Обратитесь к документации API для получения дополнительной информации.

    Парсинг данных
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовать картинку на первый экран сайта

    Требуется нарисовать картинку для первого экрана сайта компании по продвижению на маркетплейсах. Необходимо подобрать цвета и концепцию в соответствии со стилем сайта. Также важно учитывать результаты конкурентов. Укажите стоимость и сроки выполнения в заявке.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Cкрипт на php с получением данных по api

    $850

    Требуется разработать php-скрипт калькулятора, который будет получать данные через API, формировать таблицы и обеспечивать возможность выгрузки данных в Excel. Основное внимание уделяется функциональности и удобству использования. Ожидается качественный код и документация.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO оптимизация карточек товара на WB

    Требуется провести SEO оптимизацию 50 карточек товара на WB. Задачи включают подбор ключевых слов, копирайт или рерайт текста описания до 1000 символов и полное заполнение характеристик. Опыт работы с маркетплейсами WB или OZON является преимуществом.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Инфографика для товара (1 вариант) .psd

    Требуется разработка PSD-шаблона с инфографикой для маркетплейса. Размер макета 900х1200 px, необходимо включить рамку и несколько надписей. Фото должно быть отдельным слоем для замены. Пример результата предоставлен в прикрепленном файле. Укажите сроки и стоимость в заявке.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Продающие тексты для украшений (10 шт)

    Требуются 10 продающих текстов для карточек товара, посвященных украшениям из дерева, включая серьги и кольца. Необходимо создать привлекательные описания, которые подчеркнут уникальность продукции. Ожидается подробное ТЗ для работы.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Составить список товаров

    Необходимо составить список из 1000 товаров с различных маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Amazon, AliExpress) по определенным критериям. Товары должны иметь цену от 1200 до 5000 рублей, более 500 продаж и соответствовать ряду ограничений. Готовый файл должен быть представлен в формате Excel. Укажите сроки и стоимость выполнения задания.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот для telegram

    $350

    Требуется разработать Telegram-бота, который будет принимать и обрабатывать заявки от клиентов, формировать TXT-файлы для сервера, проверять готовность услуг и уведомлять клиентов. Также бот должен обрабатывать платежи и информировать о продлении или отказе от услуг. Укажите сроки выполнения в заявке. Работа осуществляется через безопасный платеж или по этапам.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Форма заявки с сохранением в csv или xlsx и отправкой в TG ил на email

    Требуется разработка формы заявки с версткой, которая будет собирать данные и формировать csv или xlsx файл. Форма должна быть адаптивной, с возможностью увеличения количества заказов. Необходимо также подгрузить значения из других источников через Google App Script. Данные должны отправляться в Telegram или на email. Укажите цену и сроки выполнения.

    Bootstrap
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отзывы без публикации

    Нужны отзывы на товары из маркетплейса. Размер каждого отзыва от 50 до 350 символов (распределение равномерное) Присылаю ссылки на товары и нужное количество. Требования: - Уникальность текста от 80% ...

    Копирайтинг57 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать список регулярок

    Есть несколько 3 html файла.  Нужно удалить часть тегов (список в ЛС) с помощью регулярных выражений В итоге нужен список очищенных файлов и список использованных регулярок.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Php скрипт генерации html страниц

    Логика: - указываем в конфиге сколько нужно генерировать страниц - Берем из txt файла ключевые слова - Генерируем нужное число ссылок на будущие страницы из полученных ранее соединенных ключей ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработать скрипт php

    Нужно доработать функционал набора php скриптов для работы в папке (в данный момент скрипт работает только из корня домена) Ссылку на архив отправлю по запросу.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Форма email подписки

    Нужна простая форма подписки для php страницы. Введенные данные нужно сохранять в txt на сервере, после отправки email нужно показывать уведомление пользователю. Пара требований к форме: - всегда поверх основного ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Тексты для сайта знакомств

    Нужны обще-тематические тексты для сайта знакомств.  На данный момент нужно 27 текстов (кол-во будет пополняться) Объем 1 текста ~ 5-7к символов без пробелов Уникальность - от 80% по адвего ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

varodak
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Отрисовать проект в autocad
AutoCADSketchUpСоздание чертежей
Отличный заказчик. Понятное задание. Быстрая оплата.
Все отлично. Спасибо
Ответный отзыв
vadimdibcev859
Вадим Дибцов 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
$80
10 баллов
2 года назад
Бот telegram
Отличный заказчик, ясная задача и моментальная оплата
Очень быстрое исполнение. Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
$100
10 баллов
3 года назад
Поправить работу парсинга данных по API wildberries
Парсинг данных
Продолжаем работу
Все ок
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
3 года назад
Отрисовать картинку на первый экран сайта
Отличный заказчик, рекомендую! Спасибо за интересный проект
Все отлично
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$80
10 баллов
3 года назад
Продающие тексты для украшений (10 шт)
Рекомендую Андрея как заказчика!
Быстро, качественно, профессионально. Спасибо за работу
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