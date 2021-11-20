Ищется разработчик для создания бота в Telegram, который будет принимать, обрабатывать и публиковать посты в публичный чат. Бот должен поддерживать подготовку постов из шаблонов, создание отложенных постов с заданными интервалами и возможность инфо рассылки пользователям. Требуется продумать функционал для удобной работы с контентом.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо отрисовать проект подставки из дерева в AutoCAD, разделив макет на 5 отдельных деталей для столярного производства. Имеется файл в формате DWG и макет в SketchUp. Фото макета прикреплено к заданию.Завершен2 года назад
Требуется разработать Telegram-бота, который будет отправлять оповещения о негативных отзывах на товары с сайта Wildberries. Бот должен поддерживать добавление и удаление товаров для мониторинга, определение негативных отзывов по количеству звезд, а также проверку карточек каждые 5 минут. Необходимо обеспечить одновременный мониторинг до 500 ссылок.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Требуется исправить работу парсинга данных по API Wildberries после изменений на сайте. Необходимо определить проблему в интеграции и внести исправления. Обратитесь к документации API для получения дополнительной информации.Завершен3 года назад
Требуется нарисовать картинку для первого экрана сайта компании по продвижению на маркетплейсах. Необходимо подобрать цвета и концепцию в соответствии со стилем сайта. Также важно учитывать результаты конкурентов. Укажите стоимость и сроки выполнения в заявке.Завершен3 года назад
- $850
Требуется разработать php-скрипт калькулятора, который будет получать данные через API, формировать таблицы и обеспечивать возможность выгрузки данных в Excel. Основное внимание уделяется функциональности и удобству использования. Ожидается качественный код и документация.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести SEO оптимизацию 50 карточек товара на WB. Задачи включают подбор ключевых слов, копирайт или рерайт текста описания до 1000 символов и полное заполнение характеристик. Опыт работы с маркетплейсами WB или OZON является преимуществом.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка PSD-шаблона с инфографикой для маркетплейса. Размер макета 900х1200 px, необходимо включить рамку и несколько надписей. Фото должно быть отдельным слоем для замены. Пример результата предоставлен в прикрепленном файле. Укажите сроки и стоимость в заявке.Завершен3 года назад
Требуются 10 продающих текстов для карточек товара, посвященных украшениям из дерева, включая серьги и кольца. Необходимо создать привлекательные описания, которые подчеркнут уникальность продукции. Ожидается подробное ТЗ для работы.Продающие тексты1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо составить список из 1000 товаров с различных маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Amazon, AliExpress) по определенным критериям. Товары должны иметь цену от 1200 до 5000 рублей, более 500 продаж и соответствовать ряду ограничений. Готовый файл должен быть представлен в формате Excel. Укажите сроки и стоимость выполнения задания.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
- $350
Требуется разработать Telegram-бота, который будет принимать и обрабатывать заявки от клиентов, формировать TXT-файлы для сервера, проверять готовность услуг и уведомлять клиентов. Также бот должен обрабатывать платежи и информировать о продлении или отказе от услуг. Укажите сроки выполнения в заявке. Работа осуществляется через безопасный платеж или по этапам.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка формы заявки с версткой, которая будет собирать данные и формировать csv или xlsx файл. Форма должна быть адаптивной, с возможностью увеличения количества заказов. Необходимо также подгрузить значения из других источников через Google App Script. Данные должны отправляться в Telegram или на email. Укажите цену и сроки выполнения.Завершен4 года назад
Нужен качественный рерайт статьи: ~10 000 символов с пробелами Тематика "работа с маркетплейсами РФ"Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужны отзывы на товары из маркетплейса. Размер каждого отзыва от 50 до 350 символов (распределение равномерное) Присылаю ссылки на товары и нужное количество. Требования: - Уникальность текста от 80% ...Копирайтинг57 заявокЗакрыт4 года назад
Есть несколько 3 html файла. Нужно удалить часть тегов (список в ЛС) с помощью регулярных выражений В итоге нужен список очищенных файлов и список использованных регулярок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Логика: - указываем в конфиге сколько нужно генерировать страниц - Берем из txt файла ключевые слова - Генерируем нужное число ссылок на будущие страницы из полученных ранее соединенных ключей ...Завершен5 лет назад
Нужно доработать функционал набора php скриптов для работы в папке (в данный момент скрипт работает только из корня домена) Ссылку на архив отправлю по запросу.Завершен5 лет назад
Нужна простая форма подписки для php страницы. Введенные данные нужно сохранять в txt на сервере, после отправки email нужно показывать уведомление пользователю. Пара требований к форме: - всегда поверх основного ...Завершен5 лет назад
Нужен парсер контента с блога на blogspot.com для wordpress - Запуск по крону каждый час или два. - При появлении новой записи в блоге добавляем запись на сайт WP (изменяя ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны обще-тематические тексты для сайта знакомств. На данный момент нужно 27 текстов (кол-во будет пополняться) Объем 1 текста ~ 5-7к символов без пробелов Уникальность - от 80% по адвего ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад