Требуется разработать Telegram-бота, который будет принимать и обрабатывать заявки от клиентов, формировать TXT-файлы для сервера, проверять готовность услуг и уведомлять клиентов. Также бот должен обрабатывать платежи и информировать о продлении или отказе от услуг. Укажите сроки выполнения в заявке. Работа осуществляется через безопасный платеж или по этапам.