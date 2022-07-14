Отрисовать картинку на первый экран сайта

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Завершен6 заявок284 просмотра

Нужно нарисовать картинку для первого экрана сайта компании, занимающейся продвижением на маркетплейсах. 

Цвета и идею подобрать под стиль сайта

Результат на основе конкурентов: https://skr.sh/i/120722/hwO8esFK.jpg

Стоимость и сроки указывайте в заявке

3 года назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 дней назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Все отлично
Отличный заказчик, рекомендую! Спасибо за интересный проект

Заявки фрилансеров

Дарья
 
38 лет
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год назад
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3 года назад
roman_loginov
Роман 
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