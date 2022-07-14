Необходимо разработать 8 иллюстраций для сайта, отражающих различные виды ремонта, такие как замена микрофона, чистка телефона и сохранение данных. Картинки должны быть в едином стиле, как и уже существующие на сайте, чтобы визуально передавать суть каждой услуги. Качество изображений не критично, важна узнаваемость и соответствие стилю.
Отрисовать картинку на первый экран сайта
Нужно нарисовать картинку для первого экрана сайта компании, занимающейся продвижением на маркетплейсах.
Цвета и идею подобрать под стиль сайта
Результат на основе конкурентов: https://skr.sh/i/120722/hwO8esFK.jpg
Стоимость и сроки указывайте в заявке
Выбранный исполнитель
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