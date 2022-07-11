Нарисовать удостоверение

Требуются 3-4 арта для презентации игры, действие которой происходит в сеттинге дизельпанк постапокалипсиса. Необходимо изобразить бронепоезд в различных ракурсах: профиль, анфас, боевые действия и гонка на выживание. Эскизы следует отправлять как можно раньше для корректировки.