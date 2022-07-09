Арты для презентации индии игры.

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Закрыт5 заявок540 просмотров

Здравствуйте, нужно 3- 4 арта для презентации игры. Действие игры будет проходить в сеттинге дизельпанк постапокалипсиса. В игре игроку предстоит управлять дизельпанк бронепоездом его собственно и нужно нарисовать. Арт 1 Бронепоезд в профиль и анфас Арт 2 Бронепоезд в профиль в разрезе Арт 3 Бронепоезд в бою Арт 4 Гонка на выживание Далее я прикреплю ссылку на виртуальную доску где как можно подробнее расписал что нужно нарисовать. (Если вы некогда раньше не работали на Miro сайт попросит авторизоваться)

ССЫЛКА: 

https://miro.com/welcomeonboard/VWRzbHI0VjBxVjd3R1hCR25WeGdvWlFHb3htdTlmS255SFZpMlBqNklWMGlXMzR5c1dRd1NLbVozVVMxOU9kSHwzNDU4NzY0NTIzODc5NzQzMzcy?share_link_id=825374134083

Луше всего будет если вы скинете свои предыдущие работы по близкой тематике. И в процессе текущего задания начнете присылать мне эскизы как можно раньше что бы не делать лишнюю работу.

3 года назад
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