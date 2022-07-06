Тематическая обложка для группы ВКонтакте (рисунок)

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Закрыт18 заявок552 просмотра

Нужно нарисовать красивую обложку для группы вконтакте.

Тематика - футбол.

Нужен большой рисунок 1590x530 px + дополнительно небольшая миниатюра-логотип группы (тех, что выводятся в списке сообществ).

Желательно сразу закладываться на вариант, где вы подготавливаете несколько набросков (2-3), утверждаем наиболее понравившийся - и тогда уже делаете полный рисунок.

3 года назад
ixendeavour
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