Создать несколько вариантов комнаты в изометрической проекции

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Закрыт9 заявок493 просмотра

Ваша задача нарисовать изображение комнаты в изометрической проекции. Три варианта. Мне не нужно что-то супер детальное, просто в меру

Самое важное - это подробно описать процесс создания изображений и помимо этого отправить мне сам файл программы

РАБОТУ ВЫПОЛНЯТЬ СТРОГО В ADOBE ILLUSTRATOR

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