Создайте дизайн для 10 стикеров в эстетическом стиле, ориентируясь на целевую аудиторию женщин 20-25 лет. Используйте цвета: розовый, черный, зеленый, красный, желтый. Основная тема — aesthetic fashion stickers.
Создать несколько вариантов комнаты в изометрической проекции
Ваша задача нарисовать изображение комнаты в изометрической проекции. Три варианта. Мне не нужно что-то супер детальное, просто в меру
Самое важное - это подробно описать процесс создания изображений и помимо этого отправить мне сам файл программы
РАБОТУ ВЫПОЛНЯТЬ СТРОГО В ADOBE ILLUSTRATOR
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