Необходимо отрисовать картинку в векторном формате, основываясь на приложенном файле. Ожидается качественная работа с учетом всех деталей оригинала.
Нарисовать парочку баннеров
Привет. Необходимо нарисовать 3 картинки для ФБ
На обложку, на аватарку и рекламную.
Есть пример - скину. Может что то свое добавите.
За работу - 150 грн.
Нужно сегодня, по факту работы на 10-20 минут.
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