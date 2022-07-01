Требуется разработать векторный рисунок для автомобиля в стилистике muerto. Необходимо объединить существующие элементы или создать новый рисунок для задней двери и крыла. Ожидается качественная работа, соответствующая заданной стилистике.
Дерево из слов
Нужно нарисовать дерево из слов такого плана :
https://www.canstockphoto.fr/art-arbre-mot-48963193.html
Только тут листва из слов а надо все дерево. И также не надо делать горизонтальные слова а стараться чтобы это было как бы фрактальное дерево
https://www.meme-arsenal.com/create/template/1067117
С большим числом веток заполняющим все пространство
Но ветки как бы не должны пересекаться так как слов будет много
На выходе нужен файл в формате SVG со словами и без (только пути). Дерево будет динамическим и расти как бы заполняя словами весь экран
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