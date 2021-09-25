Создание иллюстраций и скетчей, обработка фотографий в фотошоп, растровая и векторная графика
Создам рисунок в соответствии с Вашим эскизом, разработка графического рисунка в векторе в программах Корел и Адод иллюстратор, создание стилизованного рисунка по фото.
Напишу скетч по фотографии в фотошоп. Корректировка фото, устранение недостатков на фотографии, изменение цвета, цветового тона. Коллажи из фото в высоком качестве. Векторные и растровые персонажи.
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$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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ТОП-50— Иллюстрации и Рисунки
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
год назад
Очень положительный исполнитель. Всегда относится к работе позитивно и мне было очень приятно работать с данным исполнителем. Все было сделано в срок и работа мною оценена как очень качественная. Рекомендую данного исполнителя
Ответный отзыв
Заказчик понятно поставил задачу, всегда был на связи, рекомендую! Спасибо за сотрудничество.
$10
10 баллов
2 года назад
Понадобилось срочно сделать модель прибора с текстурами именно в Автокаде. Из всех предложений в интернете исполнители либо предлагали выполнить в другой программе, а затем отправить файл в промежуточном формате, либо вовсе утверждали, что визуализация и 3D моделирование в Автокаде невозможно. Алёна выполнила работу полностью(и даже прибавила небольшую анимацию), быстро, а главное качественно. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Михаил грамотно поставил задачу, сразу оплатил заказ, отправил все необходимые файлы для работы. Однозначно рекомендую!
$10
10 баллов
2 года назад
Очень довольна сотрудничеством! Быстро и качественно! Легкое общение, понимание и исправление всех нужных деталей. Рекомендую с удовольствием!
Ответный отзыв
Благодарю за хороший отзыв! Заказчица грамотно объяснила задачу, во время ответила на вопросы о заказе, сразу после исполнения задачи оплатила заказ. Рекомендую!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
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