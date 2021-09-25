Создание иллюстраций и скетчей, обработка фотографий в фотошоп, растровая и векторная графика

Создам рисунок в соответствии с Вашим эскизом, разработка графического рисунка в векторе в программах Корел и Адод иллюстратор, создание стилизованного рисунка по фото.

Напишу скетч по фотографии в фотошоп. Корректировка фото, устранение недостатков на фотографии, изменение цвета, цветового тона. Коллажи из фото в высоком качестве. Векторные и растровые персонажи.