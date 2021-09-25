alenaS2

Алена alenaS2

 
30 летКазахстан/Уральск
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Создание иллюстраций и скетчей, обработка фотографий в фотошоп, растровая и векторная графика

Создам рисунок в соответствии с Вашим эскизом, разработка графического рисунка в векторе в программах Корел и Адод иллюстратор, создание стилизованного рисунка по фото.

Напишу скетч по фотографии в фотошоп. Корректировка фото, устранение недостатков на фотографии, изменение цвета, цветового тона. Коллажи из фото в высоком качестве. Векторные и растровые персонажи.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-50
Иллюстрации и Рисунки
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Отзывы заказчиков
vetrus78
Виталий 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
год назад
Нужен Эксперт по Дизайну (Создание Карикатур в Фотошопе или CANVA)
Очень положительный исполнитель. Всегда относится к работе позитивно и мне было очень приятно работать с данным исполнителем. Все было сделано в срок и работа мною оценена как очень качественная. Рекомендую данного исполнителя
Заказчик понятно поставил задачу, всегда был на связи, рекомендую! Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Mishasinym
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
3D модель в Autocad
Понадобилось срочно сделать модель прибора с текстурами именно в Автокаде. Из всех предложений в интернете исполнители либо предлагали выполнить в другой программе, а затем отправить файл в промежуточном формате, либо вовсе утверждали, что визуализация и 3D моделирование в Автокаде невозможно. Алёна выполнила работу полностью(и даже прибавила небольшую анимацию), быстро, а главное качественно. Однозначно рекомендую!
Михаил грамотно поставил задачу, сразу оплатил заказ, отправил все необходимые файлы для работы. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Ann_La
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Лого
Очень довольна сотрудничеством! Быстро и качественно! Легкое общение, понимание и исправление всех нужных деталей. Рекомендую с удовольствием!
Благодарю за хороший отзыв! Заказчица грамотно объяснила задачу, во время ответила на вопросы о заказе, сразу после исполнения задачи оплатила заказ. Рекомендую!
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Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
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