vetrus78

Виталий vetrus78

 
44 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$105
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Требуется Эксперт по Shopify (Редактирование и Создание Сайтов)

    $10

    Нужен эксперт, который разбирается в редактировании shopify онлайн шопов, а также в создании одностраничников и не только. Если вы умеете создавать такие шопы, добавлять плагины, страницы, товары, знаете как внутри админки шопифай быстро все редактировать и т.д. то ...

    Shopify
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нужен Эксперт по Дизайну (Создание Карикатур в Фотошопе или CANVA)

    $20

    Нужен эксперт, который разбирается в создании карикатур разного плана. [b]Вот ссылка примерно какого плана должен быть формат карикатур: https://i.ibb.co/p3bJ87q/caricatures.png (случайные примеры)[/b] Я даю свои фото и по ним создаете тогда карикатуры + также чтобы была возможность затем убирать фон ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Требуется эксперт по веб дизайну в CANVA (обязателен опыт работы)

    $70

    На данный момент нужен пока на временную работу эксперт по дизайну на CANVA и если мне понравятся ваши шаблоны созданные по заданной тематике, то возможно дальнейшее совместное сотрудничество Начальные задачи: - Создание начальных 40 креативов под CANVA по моим ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Видеоотзыв для проекта

    1. Оставить видеоотзыв по тексту, который прилагается. (видеоотзыв на тему якобы вашего роста продаж в интернете) 2. Видеоотзыв можно сделать и камерой смартфона - главное чтобы качество было сносное, неразмытое, можно делать на улице, но фон ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучка + видеоформат (отзыв с вашим лицом)

    Требуется сотрудник для создания видеопроекта. Нужен человек с хорошей дикцией и небыстрой речью. Если все будет нормально, то рассматриваем взять в штат на постоянной основе. Ваша задача: 1. Живое видеообщение с людьми и наговаривание определенного текста (текст мы предоставляем) 2. ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск информации в интернете

    Нужно найти определенный курс в интернете и предоставить его мне. Вся информация по поиску курса будет предоставлена. Если материалы трудно найти, то мы обсуждаем как лучше сделать поиск материала и в короткие сроки предоставить его мне. Ваша ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется организатор вебинара

    Срочно требуется профессиональный организатор вебинара. [u]Обязанности:[/u] - аудит и оценка лендинга под привлечение ЦА. Консультация по его улучшению и тестированию на нем ЦА. - привлечение целевой аудитории на онлайн-вебинар. (не менее 500 человек посетивших и около 1200 привлеченных) - предварительное привлечение ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен Специалист по Яндекс Директ

    Требуется [u]специалист по яндекс директ[/u], который не только умеет настраивать рекламу в директе, но и "пробивать" модераторов, так как зачастую трудно пробить модерацию в директе. [b]Нужен действительно отличный специалист на долгосрочной основе, [/b] [b]но сначала нужно сделать первый проект ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подключение кода для редиректа страницы

    Есть проблема на стороне сервиса имейл рассылок, когда нет вообще в сервисе рассылок опции редиректа на страницу "после подписки" (страница подтверждения). Каким-то образом нужно сделать так, чтобы с помощью определенного кода или скрипта происходил данный переброс автоматом человека на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Раскрутка сайта через таргет ВК

    Нужен специалист по продвижению веб страницы через таргет в ВК. Рассматриваются заявки только от специалистов, которые гарантируют определенные аспекты раскрутки (это при личной переписке) Вкратце нужно: -Анализ ниши и целевой аудитории -Сегментирование и сбор базы для ретаргетинга  а также настройка ретаргетинга -Подбор ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Комплексное продвижение группы вконтакте

    Нужен специалист по продвижению группы вконтакте. Раскрутка должна идти различными методами. Исключаются нелегальные методы и техники накрутки. Нужна определенная целевая аудитория по геотаргетингу, возрастному сегменту и другим критериям. Требуется комплексная раскрутка, где вы разрабатываете свою концепцию увеличения кол-ва подписчиков группы. Даете сами ...

    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скачать игру себе на iPhone

    Нужен тестировщик для скачивания игр строго на айфон, так как разработка велась под ios для iPhone. Вы скачиваете игру, которая стоит $1 и мы платим вам вдвойне (можем увеличить сумму) за 1 скачку. Больше скачиваний - больше ...

    iOS
    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 6-12 минутная работа по проекту в видеоформате

    Требуется сотрудник для описания одного проекта в видеоформате. Нужен человек с хорошей дикцией и небыстрой речью. [b] НАЛИЧИЕ ВЕБ КАМЕРЫ И МИКРОФОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО![/b] Ваша задача: 1. Живое видеообщение и наговаривание определенного текста, где нужны также определенные спонтанные действия и реакция на слова ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Описание одного проекта в видеоформате

    Требуется сотрудник для описания одного проекта в видеоформате. Нужен человек с хорошей дикцией и небыстрой речью. Если все будет нормально, то рассматриваем взять в штат на постоянной основе. Ваша задача: 1. Живое видеообщение с людьми и наговаривание определенного текста, где ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редактирование нескольких видеороликов

    Мы проводили видеосьемку и немного не так сняли несколько видеороликов, поэтому нужен специалист по редактированию видео. Желательно с портфолио, или же своими наработками. Ваша задача: 1. Сделать видео более контрастное, или наоборот ярче, если нужно в видеоролике. 2. Убрать ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Поиск необходимой информации в интернете.

    Есть три сайта (видеокурса) и мне нужно предоставить всю информацию с данных сайтов. Вся информация по сайтам и ссылки будут вам предоставлены и определен формат задач. Ваша задача: 1. Найти материалы в интернете в свободном доступе. 2. Скачать материал. Если ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск информации в интернете

    Нужно одноразово найти определенную информацию в интернете и предоставить ее нам. Все ссылки по поиску информации будут предоставлены. Если материалы трудно найти, то мы обсуждаем как лучше сделать поиск материала и в короткие сроки предоставить его нам. Ваша задача также скачать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отзыв от девушки

    Нужен видеоотзыв (только стройная девушка/женщина), которая расскажет подробно по тексту (текст предоставляется) в течение 4-5 минут о том, как она похудела благодаря нашему курсу. Видео должно быть в довольно хорошем качестве, поэтому у вас должна быть хорошая камера. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Продвижение в социальных сетях и поиск партнеров

    Вы разбираетесь в тизерной рекламе и рекламе ВК, умеете продвигать различные продукты, умеете привлекать партнеров?! Основные требования к выполнению задачи: - Определенный опыт в данном деле (нужно показать результаты) - Опыт в поиске партнеров, готовых раскручивать продукты - Привлечение новых ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение ВКонтакте, раскрутка другими способами...

    Нужен специалист по продвижению группы вконтакте, набору партнеров на продвижение продукта и который бы умел продвигать различные продукты в рунете. На данный момент мы уже работали со многими специалистами и у нас сложилось свое видение как именно ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
alenaS2
Алена 
30 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
$25
10 баллов
2 года назад
Нужен Эксперт по Дизайну (Создание Карикатур в Фотошопе или CANVA)
Заказчик понятно поставил задачу, всегда был на связи, рекомендую! Спасибо за сотрудничество.
Очень положительный исполнитель. Всегда относится к работе позитивно и мне было очень приятно работать с данным исполнителем. Все было сделано в срок и работа мною оценена как очень качественная. Рекомендую данного исполнителя
Ответный отзыв
NadezhdaTse
Надежда 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
$80
10 баллов
2 года назад
Требуется эксперт по веб дизайну в CANVA (обязателен опыт работы)
Виталий, отличный заказчик! Сотрудничество проходило плодотворно, задания интересные, разнообразные, Виталий всегда на связи, быстро вносили нужные правки. Рекомендую, Виталия, очень ответственный, приятный в общении заказчик.
Очень положительный и ответственный фрилансер. Всегда на связи и все время прислушивается к мнению заказчика. Был рад проработать многие нюансы в заказе и получил именно наиболее лучший и замечательный результат. Очень долго выбирал исполнителя и в конце концов осознал, что лучше Надежды нет такого фрилансера, который сможет сделать работу быстро, качественно и именно так как мне хотелось. Я иногда бываю придирчив, но Надежда сделала все как нельзя лучше. Буду снова обращаться через какое-то время к ней. Пока в веб дизайне она лучшая на данной бирже! Вы сами можете в этом убедиться, если начнете с ней работать. Самый лучший веб дизайнер и это говорю от души!
Ответный отзыв
ch8822
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Скачать игру себе на iPhone
Удачно поработали, труд оплачен). Рекомендую!
Все отлично! Задание было выполнено очень быстро! Отличный фрилансер и всем рекомендую на данном сервисе этого человека. Буду рад снова посотрудничать!
Ответный отзыв
vadd26
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
7 лет назад
6-12 минутная работа по проекту в видеоформате
Очень доволен сотрудничеством. Грамотный подход, четко поставленные задачи, а главное хорошая оплата! Всем рекомендую и сам надеюсь продолжить дальнейшее сотрудничество!
Отличный исполнитель! Быстро понял и осуществил поставленную для него задачу и даже перевыполнил в какой-то степени. Рекомендую как ответственного и качественного исполнителя для различных проектов!
Ответный отзыв
Comrade_Pyotr
Пётр 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
$10
10 баллов
7 лет назад
Описание одного проекта в видеоформате
Огромное спасибо за сотрудничество! Интересный проект, приятный опыт общения, оплата в срок. Задача была поставлена предельно чётко, все нюансы были крайне быстро улажены.
Человек четко выполнил поставленную задачу! Рекомендую его в качестве исполнителя определенных задач на данном сайте. Буду рад снова с ним сотрудничать по подобным вопросам!
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