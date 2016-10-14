Нужен эксперт, который разбирается в редактировании shopify онлайн шопов, а также в создании одностраничников и не только. Если вы умеете создавать такие шопы, добавлять плагины, страницы, товары, знаете как внутри админки шопифай быстро все редактировать и т.д. то ...
- $10Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
- $20
Нужен эксперт, который разбирается в создании карикатур разного плана. [b]Вот ссылка примерно какого плана должен быть формат карикатур: https://i.ibb.co/p3bJ87q/caricatures.png (случайные примеры)[/b] Я даю свои фото и по ним создаете тогда карикатуры + также чтобы была возможность затем убирать фон ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
- $70
На данный момент нужен пока на временную работу эксперт по дизайну на CANVA и если мне понравятся ваши шаблоны созданные по заданной тематике, то возможно дальнейшее совместное сотрудничество Начальные задачи: - Создание начальных 40 креативов под CANVA по моим ...Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
1. Оставить видеоотзыв по тексту, который прилагается. (видеоотзыв на тему якобы вашего роста продаж в интернете) 2. Видеоотзыв можно сделать и камерой смартфона - главное чтобы качество было сносное, неразмытое, можно делать на улице, но фон ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сотрудник для создания видеопроекта. Нужен человек с хорошей дикцией и небыстрой речью. Если все будет нормально, то рассматриваем взять в штат на постоянной основе. Ваша задача: 1. Живое видеообщение с людьми и наговаривание определенного текста (текст мы предоставляем) 2. ...Озвучивание5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно найти определенный курс в интернете и предоставить его мне. Вся информация по поиску курса будет предоставлена. Если материалы трудно найти, то мы обсуждаем как лучше сделать поиск материала и в короткие сроки предоставить его мне. Ваша ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Срочно требуется профессиональный организатор вебинара. [u]Обязанности:[/u] - аудит и оценка лендинга под привлечение ЦА. Консультация по его улучшению и тестированию на нем ЦА. - привлечение целевой аудитории на онлайн-вебинар. (не менее 500 человек посетивших и около 1200 привлеченных) - предварительное привлечение ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется [u]специалист по яндекс директ[/u], который не только умеет настраивать рекламу в директе, но и "пробивать" модераторов, так как зачастую трудно пробить модерацию в директе. [b]Нужен действительно отличный специалист на долгосрочной основе, [/b] [b]но сначала нужно сделать первый проект ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть проблема на стороне сервиса имейл рассылок, когда нет вообще в сервисе рассылок опции редиректа на страницу "после подписки" (страница подтверждения). Каким-то образом нужно сделать так, чтобы с помощью определенного кода или скрипта происходил данный переброс автоматом человека на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист по продвижению веб страницы через таргет в ВК. Рассматриваются заявки только от специалистов, которые гарантируют определенные аспекты раскрутки (это при личной переписке) Вкратце нужно: -Анализ ниши и целевой аудитории -Сегментирование и сбор базы для ретаргетинга а также настройка ретаргетинга -Подбор ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист по продвижению группы вконтакте. Раскрутка должна идти различными методами. Исключаются нелегальные методы и техники накрутки. Нужна определенная целевая аудитория по геотаргетингу, возрастному сегменту и другим критериям. Требуется комплексная раскрутка, где вы разрабатываете свою концепцию увеличения кол-ва подписчиков группы. Даете сами ...Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен тестировщик для скачивания игр строго на айфон, так как разработка велась под ios для iPhone. Вы скачиваете игру, которая стоит $1 и мы платим вам вдвойне (можем увеличить сумму) за 1 скачку. Больше скачиваний - больше ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сотрудник для описания одного проекта в видеоформате. Нужен человек с хорошей дикцией и небыстрой речью. [b] НАЛИЧИЕ ВЕБ КАМЕРЫ И МИКРОФОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО![/b] Ваша задача: 1. Живое видеообщение и наговаривание определенного текста, где нужны также определенные спонтанные действия и реакция на слова ...Озвучивание1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сотрудник для описания одного проекта в видеоформате. Нужен человек с хорошей дикцией и небыстрой речью. Если все будет нормально, то рассматриваем взять в штат на постоянной основе. Ваша задача: 1. Живое видеообщение с людьми и наговаривание определенного текста, где ...Озвучивание1 исполнительЗавершен7 лет назад
Мы проводили видеосьемку и немного не так сняли несколько видеороликов, поэтому нужен специалист по редактированию видео. Желательно с портфолио, или же своими наработками. Ваша задача: 1. Сделать видео более контрастное, или наоборот ярче, если нужно в видеоролике. 2. Убрать ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть три сайта (видеокурса) и мне нужно предоставить всю информацию с данных сайтов. Вся информация по сайтам и ссылки будут вам предоставлены и определен формат задач. Ваша задача: 1. Найти материалы в интернете в свободном доступе. 2. Скачать материал. Если ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно одноразово найти определенную информацию в интернете и предоставить ее нам. Все ссылки по поиску информации будут предоставлены. Если материалы трудно найти, то мы обсуждаем как лучше сделать поиск материала и в короткие сроки предоставить его нам. Ваша задача также скачать ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен видеоотзыв (только стройная девушка/женщина), которая расскажет подробно по тексту (текст предоставляется) в течение 4-5 минут о том, как она похудела благодаря нашему курсу. Видео должно быть в довольно хорошем качестве, поэтому у вас должна быть хорошая камера. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
Вы разбираетесь в тизерной рекламе и рекламе ВК, умеете продвигать различные продукты, умеете привлекать партнеров?! Основные требования к выполнению задачи: - Определенный опыт в данном деле (нужно показать результаты) - Опыт в поиске партнеров, готовых раскручивать продукты - Привлечение новых ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист по продвижению группы вконтакте, набору партнеров на продвижение продукта и который бы умел продвигать различные продукты в рунете. На данный момент мы уже работали со многими специалистами и у нас сложилось свое видение как именно ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад