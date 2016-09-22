lisadeath

Василиса lisadeath

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Фотограф в Москве, ретушь фото. Видеомонтаж, моушн дизайн.

Предоставляю услуги фотографа и ретуши фотографий, монтажа и съемки видео, моушн дизайна и анимации.

Портфолио

Отзывы заказчиков

andreasmsk
Андрей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Исправить инвентарный номер на 4 фото
Всё выполнила в срок, задание поняла в пол слова. Оперативно очень и качественно. Рекомендую данного человека!
Рекомендую,Александра,как заказчика! Четкая постановка задачи, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Замнить логотип в видео
Василиса отлично справилась с работой!
Спасибо, Антон за работу! Буду рада и в дальнейшем сотрудничать с Вами.
Ответный отзыв
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Сделать фильм с музыкой
Всё супер! Рекомендую! Минимум вопросов и быстро!
Спасибо Вам, Виктория! Приятно было с Вами работать. Рада буду сотрудничать и дальше. Всем рекомендую Викторию, как хорошего и честного заказчика!
Ответный отзыв
mpnspn
Павел 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Начало любительского фильма
Спасибо большое Василиса за оперативное исполнение заявки. Обязательно обращусь еще раз!
Спасибо Вам за сотрудничество! Креативный подход к работе, четкая задача, оплата в срок, все супер. Рада буду дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
vetrus78
Виталий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Редактирование нескольких видеороликов
Отличный исполнитель. Долго пояснял задачу, но исполнитель очень терпеливо выслушивали детали моей работы. Все было сделано отлично и хотел бы снова работать с Василисой. Рекомендую данного исполнителя всем, кто желает редактировать свои видеоролики!!!
Спасибо огромное за сотрудничество! Очень понравилось работать с Виталием: четкая постановка задачи, оплата в срок, позитивное общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 часа
нет рейтинга