Отличный исполнитель. Долго пояснял задачу, но исполнитель очень терпеливо выслушивали детали моей работы. Все было сделано отлично и хотел бы снова работать с Василисой. Рекомендую данного исполнителя всем, кто желает редактировать свои видеоролики!!!