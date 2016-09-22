Фотограф в Москве, ретушь фото. Видеомонтаж, моушн дизайн.
Предоставляю услуги фотографа и ретуши фотографий, монтажа и съемки видео, моушн дизайна и анимации.
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Портфолио
- Ретушь фотографий.345 просмотров
- Свадебная фотосессия353 просмотра
- Семейное фото349 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
8 лет назад
Всё выполнила в срок, задание поняла в пол слова. Оперативно очень и качественно. Рекомендую данного человека!
Ответный отзыв
Рекомендую,Александра,как заказчика! Четкая постановка задачи, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество!
$40
10 баллов
8 лет назад
Василиса отлично справилась с работой!
Ответный отзыв
Спасибо, Антон за работу! Буду рада и в дальнейшем сотрудничать с Вами.
$30
10 баллов
9 лет назад
Всё супер! Рекомендую! Минимум вопросов и быстро!
Ответный отзыв
Спасибо Вам, Виктория! Приятно было с Вами работать. Рада буду сотрудничать и дальше. Всем рекомендую Викторию, как хорошего и честного заказчика!
$20
10 баллов
9 лет назад
Спасибо большое Василиса за оперативное исполнение заявки. Обязательно обращусь еще раз!
Ответный отзыв
Спасибо Вам за сотрудничество! Креативный подход к работе, четкая задача, оплата в срок, все супер. Рада буду дальнейшему сотрудничеству!
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Долго пояснял задачу, но исполнитель очень терпеливо выслушивали детали моей работы. Все было сделано отлично и хотел бы снова работать с Василисой. Рекомендую данного исполнителя всем, кто желает редактировать свои видеоролики!!!
Ответный отзыв
Спасибо огромное за сотрудничество! Очень понравилось работать с Виталием: четкая постановка задачи, оплата в срок, позитивное общение. Рекомендую!
Видеомонтаж
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 часа
нет рейтинга