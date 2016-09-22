Редактирование нескольких видеороликов

Мы проводили видеосьемку и немного не так сняли несколько

видеороликов, поэтому нужен специалист по редактированию видео.

Желательно с портфолио, или же своими наработками.

Ваша задача:

1. Сделать видео более контрастное, или наоборот ярче, если

нужно в видеоролике.

2. Убрать полосы, которые возникали при сьемке на видео

3.Улучшить гамму на видеоролике и по возможности убрать

шумы, или улучшить звук в некоторых видео.

4. Уметь редактировать формат MOV так как все видео

снимались в данном формате.

Если вы первоклассный специалист и справитесь с задачей, то

готовы работать с вами на постоянной основе.