Обработка видео в Camtasia Studio или аналогах

Есть видео ролик. С него убрать надпись Спонсор показа ООО Алкой-Фарм. Нужно покадрово 15-секундный ролик отредактировать, чтобы убралась эта надпись в итоговом ролике. видео формата мп4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из исходников нужно сделать видео.
Исходники:
- текстовый план видео
- шаблоны для видео в PSD (содержимое слайдом рисуете вы)
- видео с вебкамеры
- видео с рабочего стола
Должно получится так:
http://prnt.sc/cd65th - тут слайды появляются по мере повествования
http://prnt.sc/cd65xv - тут вместо слайдов демонстрация экрана, меняется только заголовок над демонстрацией экрана
Это пример видео со слайдами: https://www.youtube.com/watch?v=iAllIo2Z8Nw
Есть исходники на получасовое видео в Camtasia Studio. Часть видео с демонстрацией экрана, часть – со слайдами.
Интересует цена и сроки для обработки.
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