Соединение нескольких видеороликов в один

Здравствуйте, нужно склеить 10-20 роликов (у всех роликов уже одинаковое разрешение, общий ролик будет с таким же разрешением) в один. Между роликами должны быть переходные сцены (черный экран и на нем белый текст с описанием сцены, желательно в стиле iMovie). Суммарный вес всех исходных роликов будет около 500 Мб. Предпочтительна оплата через WMZ, но можно и ЯД. В предложении просьба указывать цену и сроки.