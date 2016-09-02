Соединение нескольких видеороликов в один

ВидеомонтажЗавершен42 заявки404 просмотра
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Здравствуйте, нужно склеить 10-20 роликов (у всех роликов уже одинаковое разрешение, общий ролик будет с таким же разрешением) в один. Между роликами должны быть переходные сцены (черный экран и на нем белый текст с описанием сцены, желательно в стиле iMovie). Суммарный вес всех исходных роликов будет около 500 Мб. Предпочтительна оплата через WMZ, но можно и ЯД. В предложении просьба указывать цену и сроки.

7 лет назад
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Vers81
Вадим 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
3 дня
Вадим учел пожелания заказчика, внес все нужные корректировки, пояснил причину возникновения возможных проблем при обработке видео.
Отлично поработали. Оплата в срок. Рекомендую!
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