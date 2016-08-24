Снять видео о работе сервиса

Здравствуйте! Нужна видео-заставка на 2-3 секунды для канала о футболе и ставках на футбол. Пример того что я хочу видеть - https://youtu.be/P9LHzVEPodg Реализовано у нас может быть точно также, только естественно с нашим логотипом и с картинкой на ...