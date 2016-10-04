Легкая доработка видеороликов

Здравствуйте! Необходимо для сайта http://goo.gl/G2TtRk нарезать и создать клип на заставку в слайдер сайта. Короткое, презентационное. Само видео, из которого нарезать: https://www.youtube.com/watch?v=DhMDeykOu7c Красивое, эффектное. Примеры: https://www.facebook.com/emae.ru/videos/vb.373755972704262/1062427660503753/?type=2&theater http://www.emae.ru/shop/assets/files/video/matreshka_16_03_2016-3.mp4 http://urbangroup.ru/opaliha3/assets/video/bg.mp4 Бюджет, срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поставить логотип/заставку + подпись/статус + парочку призывов и адрес сайта
Прошу написать
а) сколько будет стоить за 1 ролик (сейчас уже их 6, будет наверное 15-30)
Б) и сколько по времени на 1 ролик
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