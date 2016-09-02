Видеоролик

ВидеомонтажЗакрыт14 заявок414 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать видеоролик на имеющийся сценарий.

Скрипт видео находится тут (Money_secret_script.docx) : yadi.sk/d/DpRsquhquLDLk

Хронометраж около 9 мин.

Главное условие – скорость. Нужно сделать видео за 1, максимум 2 дня.

Это может быть типографика, может быть переработанный шаблон, может набор футажей с текстом поверх. В общем, то, что можно сделать быстро, и передать смысл. Видео будет временно размещено на сайте, пока готовится видео с главным героем.

Жду ваши предложения по реализации, стоимость и срок.

7 лет назад
shlkovitza
Татьяна 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать проморолик

    нужно создать креативный проморолик о сайте ProfitCentr.com [b]Требования к  работе: - ролик должен быть в full hd качестве; - размер full hd (4k) от 1920х1080 и более; - продолжительность видео в интервале от 1 мин 30сек до 2 мин 30сек [/b]цены ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видео с планшета или со смартфона

    Нужно сделать видео ролик, показывающий работу мобильного приложения на тему дополненной реальности по предложенному сценарию  [url=http://download.alesko.eu/videowella.docx]http://download.alesko.eu/videowella.docx[/url] снимать с планшета или мобильного телефона. У вас должен быть планшет или телефон Android с разрешением экрана 1280*800. Длительность ролика порядка ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка видео в Camtasia Studio или аналогах

    Из исходников нужно сделать видео. Исходники: - текстовый план видео - шаблоны для видео в PSD (содержимое слайдом рисуете вы) - видео с вебкамеры - видео с рабочего стола Должно получится так:  http://prnt.sc/cd65th - тут слайды появляются по мере повествования http://prnt.sc/cd65xv - тут ...

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование видео ролика

    Есть видео ролик. С него убрать надпись Спонсор показа ООО Алкой-Фарм.  Нужно покадрово 15-секундный ролик отредактировать, чтобы убралась эта надпись в итоговом ролике.  видео формата мп4

    Видеомонтаж26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Соединение нескольких видеороликов в один

    Здравствуйте, нужно склеить 10-20 роликов (у всех роликов уже одинаковое разрешение, общий ролик будет с таким же разрешением) в один. Между роликами должны быть переходные сцены (черный экран и на нем белый текст с описанием ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Легкая доработка видеороликов

    Нужно поставить логотип/заставку + подпись/статус + парочку призывов и адрес сайта Прошу написать а) сколько будет стоить за 1 ролик (сейчас уже их 6, будет наверное 15-30) Б) и сколько по времени на 1 ролик

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать видео из исходника

    Здравствуйте!  Необходимо для сайта http://goo.gl/G2TtRk нарезать и создать клип на заставку в слайдер сайта. Короткое, презентационное. Само видео, из которого нарезать: https://www.youtube.com/watch?v=DhMDeykOu7c  Красивое, эффектное. Примеры:  https://www.facebook.com/emae.ru/videos/vb.373755972704262/1062427660503753/?type=2&amp;theater http://www.emae.ru/shop/assets/files/video/matreshka_16_03_2016-3.mp4 http://urbangroup.ru/opaliha3/assets/video/bg.mp4 Бюджет, срок.

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад