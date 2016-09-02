Необходимо сделать видеоролик на имеющийся сценарий.

Скрипт видео находится тут (Money_secret_script.docx) : yadi.sk/d/DpRsquhquLDLk

Хронометраж около 9 мин.

Главное условие – скорость. Нужно сделать видео за 1, максимум 2 дня.

Это может быть типографика, может быть переработанный шаблон, может набор футажей с текстом поверх. В общем, то, что можно сделать быстро, и передать смысл. Видео будет временно размещено на сайте, пока готовится видео с главным героем.

Жду ваши предложения по реализации, стоимость и срок.