Видео с планшета или со смартфона

Из исходников нужно сделать видео. Исходники: - текстовый план видео - шаблоны для видео в PSD (содержимое слайдом рисуете вы) - видео с вебкамеры - видео с рабочего стола Должно получится так: http://prnt.sc/cd65th - тут слайды появляются по мере повествования http://prnt.sc/cd65xv - тут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать видео ролик, показывающий работу мобильного приложения на тему дополненной реальности по предложенному сценарию
http://download.alesko.eu/videowella.docx
снимать с планшета или мобильного телефона. У вас должен быть планшет или телефон Android с разрешением экрана 1280*800. Длительность
ролика порядка 1.5 минуты.
Пишите сразу цену
Потом надо будет сделать еще несколько видеороликов по работе мобильных
приложений
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