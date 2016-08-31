Видео с планшета или со смартфона

ВидеомонтажЗакрыт10 заявок335 просмотров
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Нужно сделать видео ролик, показывающий работу мобильного приложения на тему дополненной реальности по предложенному сценарию 

http://download.alesko.eu/videowella.docx

снимать с планшета или мобильного телефона. У вас должен быть планшет или телефон Android с разрешением экрана 1280*800. Длительность

ролика порядка 1.5 минуты. 

Пишите сразу цену  

Потом надо будет сделать еще несколько видеороликов по работе мобильных

приложений

7 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
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