Видео с планшета или со смартфона

Нужно сделать видео ролик, показывающий работу мобильного приложения на тему дополненной реальности по предложенному сценарию

http://download.alesko.eu/videowella.docx

снимать с планшета или мобильного телефона. У вас должен быть планшет или телефон Android с разрешением экрана 1280*800. Длительность

ролика порядка 1.5 минуты.

Пишите сразу цену

Потом надо будет сделать еще несколько видеороликов по работе мобильных

приложений