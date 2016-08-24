Видео на заказ / Видеомонтаж

Сделаю для вас монтаж видео. Могу реализовать:

— рекламные ролики;

— создание субтитров;

— наложение музыки;

— слайдшоу из ваших фотографий или склейка разрозненных видео из вашего, к примеру, семейного архива;

— Интро вашего канала на YouTube;

— дубляж видеороликов;

— цветокоррекция;

И много чего ещё.

Также есть навык с пост-обработкой аудио от шумов

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Имеется портфолио.

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Передачу материала с вашей стороны можно осуществить либо локально, либо через интернет. Как вам удобней.

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Пересылка смонтированного ролика производится с водным знаком. После же оплаты высылается уже без него, т.е. полностью готовая работа, с которой вы можете делать всё, что вам пожелается.