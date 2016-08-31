Создать проморолик

Нужно сделать видео ролик, показывающий работу мобильного приложения на тему дополненной реальности по предложенному сценарию [url=http://download.alesko.eu/videowella.docx]http://download.alesko.eu/videowella.docx[/url] снимать с планшета или мобильного телефона. У вас должен быть планшет или телефон Android с разрешением экрана 1280*800. Длительность ролика порядка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно создать креативный проморолик о сайте ProfitCentr.com
Требования к работе:
- ролик должен быть в full hd качестве;
- размер full hd (4k) от 1920х1080 и более;
- продолжительность видео в интервале от 1 мин 30сек до 2 мин 30сек
цены и сроки в лс
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