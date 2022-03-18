Требуется эксперт по веб дизайну в CANVA (обязателен опыт работы)

$70
БаннерыЗавершен8 заявок852 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На данный момент нужен пока на временную работу эксперт по дизайну на CANVA

и если мне понравятся ваши шаблоны созданные по заданной тематике, то возможно

дальнейшее совместное сотрудничество

Начальные задачи:

- Создание начальных 40 креативов под CANVA по моим инструкциям

- Обсуждение дальнейшего сотрудничества

Задача довольно простая, где вы работаете с несколькими обьектами

картинками и слоями и уже создав 2-3 шаблона, вы поймете в чем

именно состоит задача, при этом вы можете использовать многие слои

несколько раз в остальных шаблонах и поэтому задачу тут можно будет

решить очень быстро путем клонирования шаблонов и потом вы сможете

только слегка их менять создавая все новые шаблоны.

В любом случае все обсуждаем и если вы считаете, что вы действительно

тот кто мог бы выполнять каждую неделю задачи по созданию 40-50

шаблонов в CANVA, то оставляйте свою заявку.

P.S. Покажите ваши работы, которые уже были созданы вами под CANVA

если они у вас уже есть, либо какие-то другие работы, чтобы я понял

что у вас есть дизайнерская жилка

2 года назад
vetrus78
Виталий 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
NadezhdaTse
Надежда 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
2 года назад
$80
14 дней
UAH
Очень положительный и ответственный фрилансер. Всегда на связи и все время прислушивается к мнению заказчика. Был рад проработать многие нюансы в заказе и получил именно наиболее лучший и замечательный результат. Очень долго выбирал исполнителя и в конце концов осознал, что лучше Надежды нет такого фрилансера, который сможет сделать работу быстро, качественно и именно так как мне хотелось. Я иногда бываю придирчив, но Надежда сделала все как нельзя лучше. Буду снова обращаться через какое-то время к ней. Пока в веб дизайне она лучшая на данной бирже! Вы сами можете в этом убедиться, если начнете с ней работать. Самый лучший веб дизайнер и это говорю от души!
Виталий, отличный заказчик! Сотрудничество проходило плодотворно, задания интересные, разнообразные, Виталий всегда на связи, быстро вносили нужные правки. Рекомендую, Виталия, очень ответственный, приятный в общении заказчик.
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