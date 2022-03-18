Требуется эксперт по веб дизайну в CANVA (обязателен опыт работы)

На данный момент нужен пока на временную работу эксперт по дизайну на CANVA

и если мне понравятся ваши шаблоны созданные по заданной тематике, то возможно

дальнейшее совместное сотрудничество

Начальные задачи:

- Создание начальных 40 креативов под CANVA по моим инструкциям

- Обсуждение дальнейшего сотрудничества

Задача довольно простая, где вы работаете с несколькими обьектами

картинками и слоями и уже создав 2-3 шаблона, вы поймете в чем

именно состоит задача, при этом вы можете использовать многие слои

несколько раз в остальных шаблонах и поэтому задачу тут можно будет

решить очень быстро путем клонирования шаблонов и потом вы сможете

только слегка их менять создавая все новые шаблоны.

В любом случае все обсуждаем и если вы считаете, что вы действительно

тот кто мог бы выполнять каждую неделю задачи по созданию 40-50

шаблонов в CANVA, то оставляйте свою заявку.

P.S. Покажите ваши работы, которые уже были созданы вами под CANVA

если они у вас уже есть, либо какие-то другие работы, чтобы я понял

что у вас есть дизайнерская жилка