Html5 баннеры для Google

Для компании ГудвиллПак [url=https://goodwillpack.com.ua/]https://goodwillpack.com.ua/[/url] Необходимо разработать баннеры для рекламы в социальных сетях (5 баннеров) и ремаркетинга КМС (5 баннеров).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются анимация баннеров html5
все размеры есть в Figma pdf svg
Два сета в каждом по 8 штук - простые - один фрейм
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