Баннер для поста вк

БаннерыЗакрыт22 заявки1180 просмотров
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Нужно сделать баннер для поста вконтакте, на тему акции/скидки на курс оздоровления травами и маслами.

Оплата по факту выполнения

2 года назад
tanushkin
Татьяна 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nataly_ww
Наталья 
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$4
1 день
RUB
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