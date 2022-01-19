Создание баннеров и форм для сайта

Добрый день Нужно сделать хорошие заставки, что бы кликабельные были. 3 разных варианта на каждое видео. Тематика исламская. Задачи: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15UW6slZj2VYaibUFQAtvqQiCAdbIICmm4ygwsWU2nlU/edit?usp=sharing Для начала сделайте для 2 видео (6 штук), если работы будут хорошие, то работы будет много и постоянно постоплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать 2 баннера (327х250, 960х135) и 2 формы для сайта (примеры и тз вышлю в личные сообщения после ознакомления с примерами).
Требование — опыт по созданию качественных баннеров (ОБЯЗАТЕЛЬНО примеры выполненных работ)
Спасибо за предложения!
- Похожие заказы
- $16Баннеры13 заявокЗакрыт2 года назад
- $16
Нужно сделать обложку для сайта Этси (1200х300) с ресайзом под формат фейсбука (вроде 1600х924, прошу проверить точность размеров) и пинтереста То, что есть сейчас: https://www.etsy.com/shop/BabyLikeStore?ref=shop_sugg Занимаемся деревянными игрушками и мебелью монтессори, поэтому эти элементы также должны присутстовать ...Баннеры25 заявокЗакрыт2 года назад
Опишу проект. Мы занимается горнолыжным бизнесом в горах, частный горнолыжный комплекс. Требуются баннеры, буклеты, немного инфостендов. Занимаетесь подобными задачами?Баннеры24 заявкиЗакрыт2 года назад
- $350
Разработка 2-х комплектов лого, баннера и шрифта в пикселях. Для обсуждения необходимо дать ссылку на свое портфолио.Завершен2 года назад
Добрый день! Вот типоразмеры: 1. 300 × 250 2. 336 x 280 3. 580 x 400 4. 160 × 600 5. ...Завершен2 года назад
Добрый вечер! Необходимо создать шапку профиля канала ютюб по психологии. Шапка должна хорошо (качественно) выглядеть, как на пк, так и на мобильных устройствах. Пример, что хотелось бы получить - в 1 вложении (3 вариант). Во 2-ом ...Баннеры23 заявкиЗакрыт2 года назад
- $100
Нужно создать оформление для Ютуба! В золотых тонах, текст и фото!Завершен2 года назад
Здравствуйте Нужно делать картинки в нужном размере (исходники дам в Figma), заливать их в тизерные сети и настраивать отслеживание через UTM метки. Хочу получить от вас предложения о стоимости и условиях. СпасибоБаннеры4 заявкиЗакрыт2 года назад