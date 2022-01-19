Создание баннеров и форм для сайта

Добрый день Нужно сделать хорошие заставки, что бы кликабельные были. 3 разных варианта на каждое видео. Тематика исламская. Задачи: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15UW6slZj2VYaibUFQAtvqQiCAdbIICmm4ygwsWU2nlU/edit?usp=sharing Для начала сделайте для 2 видео (6 штук), если работы будут хорошие, то работы будет много и постоянно постоплата ...