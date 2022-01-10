Сделать обложку для сервиса Etsy, с ресайзом для фейсбука и пинтереста

$16
БаннерыЗакрыт25 заявок1048 просмотров
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Нужно сделать обложку для сайта Этси (1200х300) с ресайзом под формат фейсбука (вроде 1600х924, прошу проверить точность размеров) и пинтереста

То, что есть сейчас: https://www.etsy.com/shop/BabyLikeStore?ref=shop_sugg

Занимаемся деревянными игрушками и мебелью монтессори, поэтому эти элементы также должны присутстовать там, можно в отрисованном виде (чтобы были понятны очертания предметов).

Цветовая гамма как у нашего логотипа (скину в дальнейшем, цвета кремовые, пастельный беж).

обложка должна быть универсальной, без специфики времени года

Бюджет 400-500 грн

2 года назад
anishenkoalina
Алина 
20 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
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