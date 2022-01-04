Сделать шапку для профиля ютюб

Нужно создать оформление для Ютуба! В золотых тонах, текст и фото!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер! Необходимо создать шапку профиля канала ютюб по психологии. Шапка должна хорошо (качественно) выглядеть, как на пк, так и на мобильных устройствах. Пример, что хотелось бы получить - в 1 вложении (3 вариант). Во 2-ом вложении - цветовая гамма. Фото и текст для шапки пришлю в личных сообщениях. Из дополнительных обьектов в шапке - иконка инстаграма. Пишите ваши условиях работы, кол-во вариантов дизайна, наличие правок, стоимость и срок создания.
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