Сделать шапку для профиля ютюб

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Добрый вечер! Необходимо создать шапку профиля канала ютюб по психологии. Шапка должна хорошо (качественно) выглядеть, как на пк, так и на мобильных устройствах. Пример, что хотелось бы получить - в 1 вложении (3 вариант). Во 2-ом вложении - цветовая гамма. Фото и текст для шапки пришлю в личных сообщениях. Из дополнительных обьектов в шапке - иконка инстаграма. Пишите ваши условиях работы, кол-во вариантов дизайна, наличие правок, стоимость и срок создания.

2 года назад
guest_15968938119064
Россия
3 года в сервисе
Была
месяц назад
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