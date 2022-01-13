Нарисовать баннеры в 7-ми типоразмерах для ремаркетинга

БаннерыЗавершен16 заявок674 просмотра
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Добрый день!

Вот типоразмеры:

1. 300 × 250

2. 336 x 280

3. 580 x 400

4. 160 × 600

5. 300 × 600

6. 468 × 60

7. 728 × 90

Ремаркетинг AdWords. 

Подробное ТЗ в лс.

2 года назад
WSPItaly
Роман 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
andreyka_sa
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$25
2 дня
UAH
Очень быстро и качественно! Работа была сделана со всеми мелкими правками день в день. Советую!
Очень классный заказчик! Быстрая обратная связь, оплата. Рекомендую!👍👍
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