Сделать заставки для видео в Ютубе

Добрый день

Нужно сделать хорошие заставки, что бы кликабельные были. 3 разных варианта на каждое видео.

Тематика исламская.

Задачи:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15UW6slZj2VYaibUFQAtvqQiCAdbIICmm4ygwsWU2nlU/edit?usp=sharing

Для начала сделайте для 2 видео (6 штук), если работы будут хорошие, то работы будет много и постоянно

постоплата рублями 200 руб за 1 баннер, на 2 видео 1200 руб получается