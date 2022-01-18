Баннер для таргета

Необходимо сделать оформление шапки группы ВК, стилизованное под тематику группы (команда репетиторов). Остальное ТЗ будет предоставлено исполнителю 🤗
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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