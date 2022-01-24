Нужно подготовить 2 баннера для главной страницы сайта магазина одежды По 2 формата на каждый - десктоп и мобайл. Подробнее в ТЗ https://harvest-geology-4c3.notion.site/3aba08d909ae4edcaacfa3d5c921910b Наличие опыта и портфолио обязательно. В целом ищем дизайнера на долгосрок. Периодически нужно создавать баннеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 6 баннеров на наш сайт, размер 200х15мп (в раздел НАШИ ПАРТНЕРЫ НА ГЛАВНОЙ СТР. https://аск-юг.рф)
1. Ютуб
2. инстаграмм
3. я. маркет
4. озон
5. валдберис
6. Интернет магазин "АСК-ЮГ"
жду предложений с указанием сроков, стоимости и примеры работ
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