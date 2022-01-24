Баннеры

БаннерыЗавершен16 заявок763 просмотра
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Необходимо сделать 6 баннеров на наш сайт, размер 200х15мп (в раздел НАШИ ПАРТНЕРЫ НА ГЛАВНОЙ СТР. https://аск-юг.рф

1. Ютуб

2. инстаграмм

3. я. маркет

4. озон

5. валдберис

6. Интернет магазин "АСК-ЮГ"

жду предложений с указанием сроков, стоимости и примеры работ

2 года назад
MAXSIM77
Максим 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Спасибо. Все быстро, качественно
Все отлично:) Рекомендую к сотрудничеству!
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