Оформить инстаграм

Нужно сделать обложку для сайта Этси (1200х300) с ресайзом под формат фейсбука (вроде 1600х924, прошу проверить точность размеров) и пинтереста То, что есть сейчас: https://www.etsy.com/shop/BabyLikeStore?ref=shop_sugg Занимаемся деревянными игрушками и мебелью монтессори, поэтому эти элементы также должны присутстовать ...