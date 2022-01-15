Оформить инстаграм

Нужно сделать обложку для сайта Этси (1200х300) с ресайзом под формат фейсбука (вроде 1600х924, прошу проверить точность размеров) и пинтереста То, что есть сейчас: https://www.etsy.com/shop/BabyLikeStore?ref=shop_sugg Занимаемся деревянными игрушками и мебелью монтессори, поэтому эти элементы также должны присутстовать ...
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Аватарку, 5 сторисов иконок и шаблоны для постов
образец https://www.figma.com/file/cAIowdYFxne7Xd7Lw1ZmdT/Экспострой-Copy
образец https://www.figma.com/file/uRrNOJ28KFstsTEbDVftyI/ostrowok
образец https://www.figma.com/file/fMV9oZy7CIurtYnXRXBKvp/sunaqua.kg
Бюджет 1000р не больше.
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