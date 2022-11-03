"Цифровой дизайн похож на живопись, только краски никогда не сохнут" Neville Brody.

Привет, друзья. Немного информации о себе. Я очень много работаю в графическом и веб дизайне. Постоянно продолжаю учиться, так как все меняется с огромной скоростью и надо успеть... Люблю графику и очень нравится делать сайты. Всегда творческий подход. Понимаю, что очень важен UX. Но, хочется делать и просто красивые элементы:) При выполнении всегда начинаю с диалога, потом делаю несколько вариантов набросков, потом сам проект. Главное понять Вас, мои Заказчики.

По ценам :

Web разработки ( сайты, баннера, соцсети) - 10$ - 1 час.

Графический дизайн - 5$ - 1 час.

Мои скиллы : ADOBE, FIGMA, AXURE, MS OFFICE, CSS, HTML, FLEX BOX, WORDPRESS, JOOMLA

Есть большой опыт в дизайне и верстке полиграфии( календари, каталоги, брошюры, открытки, визитки и многое другое). Профессионально готовлю к печати.

В процессе работы:

- всегда на связи

- не конфликтный

- умею слушать

- придерживаюсь сроков

Обращайтесь. Я всегда рад.