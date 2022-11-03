Привет, друзья. Немного информации о себе. Я очень много работаю в графическом и веб дизайне. Постоянно продолжаю учиться, так как все меняется с огромной скоростью и надо успеть... Люблю графику и очень нравится делать сайты. Всегда творческий подход. Понимаю, что очень важен UX. Но, хочется делать и просто красивые элементы:) При выполнении всегда начинаю с диалога, потом делаю несколько вариантов набросков, потом сам проект. Главное понять Вас, мои Заказчики.
По ценам :
Web разработки ( сайты, баннера, соцсети) - 10$ - 1 час.
Графический дизайн - 5$ - 1 час.
Мои скиллы : ADOBE, FIGMA, AXURE, MS OFFICE, CSS, HTML, FLEX BOX, WORDPRESS, JOOMLA
Есть большой опыт в дизайне и верстке полиграфии( календари, каталоги, брошюры, открытки, визитки и многое другое). Профессионально готовлю к печати.
В процессе работы:
- всегда на связи
- не конфликтный
- умею слушать
- придерживаюсь сроков
Обращайтесь. Я всегда рад.
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