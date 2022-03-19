Усердия и труд — залог успеха!

Привет! Меня зовут Мирза)

Не знаю даже, что написать, но коротко опишу себя. Кхем! Я человек усердный и довольно упрямый, если у меня в голове, что-то село, то я обязательно добьюсь полного результата с любыми способами. Да я трудоголик и очень привередливо отношусь к деталям проекта. Если вам нужен человек, который доведёт ваш проект до конца... Тогда читайте дальше;)

Я — Дизайнер сайтов (Веб дизайнер), не то что бы это просто профессия это для меня гораздо больше. Я как художник, который относиться к своим Баннерам, Лендингам и т.д с большим ответственностью!

У меня основной опыт был рекламы с карточками Wildberries, но я все типы дизайна могу сделать и сделать их качественно;)

Могу работать: Figma, Photoshop

Для меня самое главное в работе это честность, пунктуальность и найти всегда выход.

Для меня нету невозможного, я могу сделать всё! Я верю в себя, и верю своим навыкам.

Вы спросите себя сейчас, мол: И почему мне доверить свою работу этому человеку?

Мой ответ прост: Я не просто принимаю проект от заказчика, мне угодно чувствовать себя вместо заказчика и уделять столько же внимания, как сам заказчик уделяет время для своего проекта.

А цена моих услуг, идёт во второй план. Деньги всегда можно найти, для меня главное удовольствие заказчика)