Сделать презентацию на 7 слайдов

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По подробному ТЗ подготовить красивую презентацию на семь слайдов.

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2 года назад
guest_15511937023914
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
i_lugovtsova08
22 годаБеларусь
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$7
1 день
Инна справилась с задачей. Оперативно вносила правки, приятна в сотрудничестве. Итоговым результатом довольны.
Подробное тз, вежливое общение, все чётко по оплате. Рекомендую
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