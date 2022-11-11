Веб дизайнер. UI/UX дизайнер. Figma/Tilda

Привет! Меня зовут Денис и я веб дизайнер.



Занимаюсь разработкой ux/ui дизайна для сайтов, лендингов, интернет магазинов, приложений. Умею создавать современные и удобные пользовательские интерфейсы, владею фигмой, иллюстратор, фотошоп, тильда.



Знаю основы типографики, принципы вёрстки, работаю с модульными сетками. Понимаю пользовательские сценарии и современные тенденции.

Создаю кликабельные прототипы, базовое знание HTML, CSS, JS.

Имею опыт в разработке интернет магазинов, сайтов, приложений.

Работаю более 3х лет 2.000+ проектов в дизайне, в 100+ нишах.

ОПЛАТА

базовая ставка от 10$ / час

за лендинг или главную страницу сайта возьму от 80$ за внутренние страницы от 15$

принимаю переводы на карту рф, кз(тинькофф, сбер, каспи, джусан) могу выставить счет от ИП, принимаю криптовалютные переводы

Быстро связаться

telegram: @d_zdwn