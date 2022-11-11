Привет! Меня зовут Денис и я веб дизайнер.
Занимаюсь разработкой ux/ui дизайна для сайтов, лендингов, интернет магазинов, приложений. Умею создавать современные и удобные пользовательские интерфейсы, владею фигмой, иллюстратор, фотошоп, тильда.
Знаю основы типографики, принципы вёрстки, работаю с модульными сетками. Понимаю пользовательские сценарии и современные тенденции.
Создаю кликабельные прототипы, базовое знание HTML, CSS, JS.
Имею опыт в разработке интернет магазинов, сайтов, приложений.
Работаю более 3х лет 2.000+ проектов в дизайне, в 100+ нишах.
ОПЛАТА
базовая ставка от 10$ / час
за лендинг или главную страницу сайта возьму от 80$ за внутренние страницы от 15$
принимаю переводы на карту рф, кз(тинькофф, сбер, каспи, джусан) могу выставить счет от ИП, принимаю криптовалютные переводы
Быстро связаться
telegram: @d_zdwn
Портфолио
- Онлайн магазин женской одежды5 просмотров
- Дизайн веб сайта по бронированию отелей5 просмотров
- Анонимный просмотр строис5 просмотров
- Mars travel landing11 просмотров
- Дизайн главного экрана для лендинга2 просмотра
- МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС8 просмотров
- Дизайн сайта фигма6 просмотров
- Concept landing page ophthalmological clinics29 просмотров
- Банер для форума7 просмотров