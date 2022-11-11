echoowh1te

Денис echoowh1te

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб дизайнер. UI/UX дизайнер. Figma/Tilda

Привет! Меня зовут Денис и я веб дизайнер.

Занимаюсь разработкой ux/ui дизайна для сайтов, лендингов, интернет магазинов, приложений. Умею создавать современные и удобные пользовательские интерфейсы, владею фигмой, иллюстратор, фотошоп, тильда. 

Знаю основы типографики, принципы вёрстки, работаю с модульными сетками. Понимаю пользовательские сценарии и современные тенденции. 
Создаю кликабельные прототипы, базовое знание HTML, CSS, JS. 
Имею опыт в разработке интернет магазинов, сайтов, приложений.

Работаю более 3х лет 2.000+ проектов в дизайне, в 100+ нишах.

ОПЛАТА

  • базовая ставка от 10$ / час

  • за лендинг или главную страницу сайта возьму от 80$ за внутренние страницы от 15$

  • принимаю переводы на карту рф, кз(тинькофф, сбер, каспи, джусан) могу выставить счет от ИП, принимаю криптовалютные переводы

Быстро связаться

telegram: @d_zdwn

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Отзывы заказчиков

guest_16672024172182
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Баннер
Быстрая и качественная работа. Исполнителя рекомендую
Все прошло очень хорошо!
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга