Собрать рекламный буклет с меню (корел/илюстратор)

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Для службы доставки пиццы необходимо собрать для печати рекламный буклет-книжка (три сгиба). Работа нужна в кореле или иллюстраторе. Нужно будет просто перебрать меню с формата а4 в формат буклет-книжка и подготовить к печати по правилам типографии с которой мы работаем.

2 года назад
echoowh1te
Денис 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад