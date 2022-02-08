Сверстать Корпоративный кодекс для медицинской организации

Добрый день!

Формат А4. Будет и печатная, и электронная версия. Дизайн кодекса должен быть выполнен в соответствии с голосом бренда и фото стилем, фирменными элементами. С использованием инфографики. По дизайну кодекс должен быть светлый и яркий, современный.

Если кратко, то любой сотрудник должен открыть, посмотреть этот кодекс и с гордостью пойти работать после этого. Должно вызывать чувство гордости и воодушевления.

Референсы, брендбук, содержание, текста, фото и все что необходимо предоставлю. От вас необходимо композиционно все расставить чтобы выглядело презентабельно.

Ищу порядочного исполнителя с опытом, хорошее портфолио будет большим плюсом. Предлагайте цены или ценовой диапазон. Если устроит -поговорим детально и вышлю всю информацию.