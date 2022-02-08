Всем привет! Ищу графического дизайнера для создания простого минималистичного меню напитков (1 страница) для печати. Есть брендбук. Заказ срочный.
Сверстать Корпоративный кодекс для медицинской организации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Формат А4. Будет и печатная, и электронная версия. Дизайн кодекса должен быть выполнен в соответствии с голосом бренда и фото стилем, фирменными элементами. С использованием инфографики. По дизайну кодекс должен быть светлый и яркий, современный.
Если кратко, то любой сотрудник должен открыть, посмотреть этот кодекс и с гордостью пойти работать после этого. Должно вызывать чувство гордости и воодушевления.
Референсы, брендбук, содержание, текста, фото и все что необходимо предоставлю. От вас необходимо композиционно все расставить чтобы выглядело презентабельно.
Ищу порядочного исполнителя с опытом, хорошее портфолио будет большим плюсом. Предлагайте цены или ценовой диапазон. Если устроит -поговорим детально и вышлю всю информацию.
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