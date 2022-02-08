Дизайн простого меню

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Всем привет! Ищу графического дизайнера для создания простого минималистичного меню напитков (1 страница) для печати. Есть брендбук. Заказ срочный. 

2 года назад
guest_16443339244124
2 года в сервисе
Был
2 года назад