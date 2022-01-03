Необходимо сделать интерактивную презентацию. (CLM)

Подготовить инструкцию А4 "Правила приемки нефтепродуктов" с брендированием компании. Инструкция будет идти как подарок текущим, новым и потенциальным клиентам. После согласования просьба подготовить макет для печати (шрифты в кривые + отступы 5 мм с каждой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать интерактивную презентацию с помощью Adobe animate, в исходном html формате с картинками и папкой со скриптами.
—
Для платного тестового задания необходимо анимировать только Цветные колонки.
Чтобы при переходе на слайд с колонками, колонки должны расти.
- Похожие заказы
- $30Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
- $15
Необходимо разработать дизайн фотокниги для семейной пары. Предложить 3 варианта дизайна на выбор, по паре разворотов. По выбранному сверстать 10-12 разворотов и обложку. Все фото по ссылке - https://janens.gallery.photo/gallery/family-03-01-2022/Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт2 года назад
Создать прайс из 60 наименований. Формат Инстаграм ли А4. Срок 3 дня. Образец приложен.Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
[url=https://drive.google.com/drive/folders/1zoy2OqYuW-Mm38QAuRs8RlPg1_swZpN8?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1zoy2OqYuW-Mm38QAuRs8RlPg1_swZpN8?usp=sharing [/url] По ссылке доступно 8 папок — в каждой документ с заданием и вспомогательные файлы (присутствуют, если они прописаны в задании). Срок для исполнения — примерно 10 дней. уровень сложности — начальныйЗавершен2 года назад
- $25
10 заданий по работе с программой InDesign — уровень от базового (задание 1) до среднего (задание 10). [url=https://drive.google.com/drive/folders/169NhWJZMZDnFsIMrn_Jz-LK4SfjWSTng?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/169NhWJZMZDnFsIMrn_Jz-LK4SfjWSTng?usp=sharing[/url] По ссылке доступны 10 папок — в каждой документ с заданием и папка с необходимыми для работы файлами ...Завершен2 года назад
Создать дизайн и текст коммерческого предложения для рассылки по почте клиентам.Завершен2 года назад
Есть задача сверстать из готовых элементов фирменного стиля, имиджевых макетов А4, таблиц, фотографий общий редактируемый шаблон Коммерческого предложения для клиентов в программе MS-Word. Нужен именно тот, кто хорошо владеет этой программой для верстки. В случае ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/HannaWise/portfolio/verstka-poligrafii-10/reklamnaya-listovka-dlya-internet-provajdera-2313513/]Пример работы[/url]Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт2 года назад