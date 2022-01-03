Необходимо сделать интерактивную презентацию. (CLM)

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Необходимо сделать интерактивную презентацию с помощью Adobe animate, в исходном html формате с картинками и папкой со скриптами.

Для платного тестового задания необходимо анимировать только Цветные колонки.

Чтобы при переходе на слайд с колонками, колонки должны расти.

2 года назад
guest_16432723885769
2 года в сервисе
Был
2 года назад