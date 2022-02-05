Выполнить 10 небольших заданий по InDesign (уровень сложности средний)

$25
Верстка полиграфииЗавершен2 заявки656 просмотров
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10 заданий по работе с программой InDesign — уровень от базового (задание 1) до среднего (задание 10).

https://drive.google.com/drive/folders/169NhWJZMZDnFsIMrn_Jz-LK4SfjWSTng?usp=sharing

По ссылке доступны 10 папок — в каждой документ с заданием и папка с необходимыми для работы файлами (всё прописано в инструкции по шагам). 

В отклика на проект укажите, пожалуйста, ваш опыт работы в InDesign и примерный уровень владения программой.

Срок на выполнение — примерно 10 дней

2 года назад
Jskqkq
Даяна 
26 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ann_lav
Анна 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
2 года назад
$25
10 дней
UAH
Отличный исполнитель, очень надежный! Качественное выполнение работы и адекватное отношение к правкам
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