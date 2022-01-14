Верстка имиджевого шаблона Коммерческого предложения в MS-Word.

Есть задача сверстать из готовых элементов фирменного стиля, имиджевых макетов А4, таблиц, фотографий общий редактируемый шаблон Коммерческого предложения для клиентов в программе MS-Word. Нужен именно тот, кто хорошо владеет этой программой для верстки.

В случае успешного результата, работу продолжим на постоянной основе. Мы рекламное агентство в составе большой производственной Группы компаний.