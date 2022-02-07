Графический дизайн (полиграфия, лого, дизайн упаковки) | Иллюстрация (стикеры, инфографика)

Добрый день! Меня зовут Мария, занимаюсь графическим дизайном и созданием иллюстраций.

Я готова для вас сверстать:

– Плакаты, визитки, флаеры, баннеры (любая полиграфия)

– Макет для поста в соц. сеть и инстаграм-stories, шапку профиля, обложку видео

– Уникальный и узнаваемый логотип

– Упаковку вашего продукта

Я готова для вас нарисовать в своём стиле:

– Стикеры

– Инфографику

Сферы, с которыми я принципиально не работаю:

– Мошеннические схемы, подразумевающие обман;

– Гэмблинг и прочие азартные игры;

– Мясопромышленность.

Контакты:

Почта: [email protected]

Telegram: @ohkorolyova

+79219058241