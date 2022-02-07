Графический дизайн (полиграфия, лого, дизайн упаковки) | Иллюстрация (стикеры, инфографика)
Добрый день! Меня зовут Мария, занимаюсь графическим дизайном и созданием иллюстраций.
Я готова для вас сверстать:
– Плакаты, визитки, флаеры, баннеры (любая полиграфия)
– Макет для поста в соц. сеть и инстаграм-stories, шапку профиля, обложку видео
– Уникальный и узнаваемый логотип
– Упаковку вашего продукта
Я готова для вас нарисовать в своём стиле:
– Стикеры
– Инфографику
Сферы, с которыми я принципиально не работаю:
– Мошеннические схемы, подразумевающие обман;
– Гэмблинг и прочие азартные игры;
– Мясопромышленность.
Контакты:
Почта: [email protected]
Telegram: @ohkorolyova
+79219058241
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