Дизайн и вёрстка полиграфии любой сложности, отрисовка в вектор, допечатная подготовка файлов, ретушь и фотомонтаж.

Приветствую!

Если Вам нужны правильные макеты полиграфии, то Вы попали по адресу. Что значит правильные? - Спросите Вы!

Подумайте, случалось ли с Вами такое, что Вы заказали разработку макета, оплатили, получили готовые исходные файлы, отправили на производство, а в ответ Вам говорят, что с файлами что-то не так, несовпадение версий, нет припусков, композитный чёрный цвет на полосе, шрифты не в кривых, неверная цветовая модель и т.п?

Преимущества заказа у меня

﻿Делая заказ у меня, Вы автоматически получаете файлы выполненные с учётом технических требований для печатного производства, фактически по любой технологии нанесения изображения. Будь то цифровая печать, офсетная, шелкотрафаретная, широкоформатная и прочее.

Готовлю файлы правильно, благодаря тому, что с 18 до 27 лет отработал на полиграфическом предприятии и знаю практически все технологические процессы изнутри. Как со стороны дизайнера, так и со стороны резчика, переплётчика, печатника.

В юности приходилось работать в цифровом печатном салоне. Помните плёночные фотоаппараты в 2000х ходах? Так вот, я будучи 17 летним юношей подрабатывал ретушёром в одном из печатных салонов и раскрашивал фото в ручную в photoshop, также кадрировал их под стандарты Kodak и ретушировал сканы старых военных фото где порой были значитльные повреждения изображения, до 70% изображения были повреждены.