rockenrol

Евгений rockenrol

 
34 годаРоссия/Самара
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн и вёрстка полиграфии любой сложности, отрисовка в вектор, допечатная подготовка файлов, ретушь и фотомонтаж.

Приветствую!

Если Вам нужны правильные макеты полиграфии, то Вы попали по адресу. Что значит правильные? - Спросите Вы!

Подумайте, случалось ли с Вами такое, что Вы заказали разработку макета, оплатили, получили готовые исходные файлы, отправили на производство, а в ответ Вам говорят, что с файлами что-то не так, несовпадение версий, нет припусков, композитный чёрный цвет на полосе, шрифты не в кривых, неверная цветовая модель и т.п?

Преимущества заказа у меня

﻿Делая заказ у меня, Вы автоматически получаете файлы выполненные с учётом технических требований для печатного производства, фактически по любой технологии нанесения изображения. Будь то цифровая печать, офсетная, шелкотрафаретная, широкоформатная и прочее.

Готовлю файлы правильно, благодаря тому, что с 18 до 27 лет отработал на полиграфическом предприятии и знаю практически все технологические процессы изнутри. Как со стороны дизайнера, так и со стороны резчика, переплётчика, печатника.

В юности приходилось работать в цифровом печатном салоне. Помните плёночные фотоаппараты в 2000х ходах? Так вот, я будучи 17 летним юношей подрабатывал ретушёром в одном из печатных салонов и раскрашивал фото в ручную в photoshop, также кадрировал их под стандарты Kodak и ретушировал сканы старых военных фото где порой были значитльные повреждения изображения, до 70% изображения были повреждены.

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
elenadem
Елена 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Визитки + логотип (прототип есть). можно новичкам
Благодарим за работу! Профессионально сделал визитки, все как мы хотели.
Всё отлично! Хороший клиент
Ответный отзыв
Vbnmui7718
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$2
10 баллов
2 года назад
Вырезать вставить
Спасибо! Качественно, даже не ожидала, что так быстро все будет сделано. Если будет необходимость, буду обращаться еще.
Приятная! Легка в общении, всем рекомендую.
Ответный отзыв
dotecom
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Макет уличного баннера
Евгений отлично справился с поставленной задачей. При выполнении работы всегда держал контакт, уточняя детали в процессе, что отлично сказалось на финальной работе.
Андрей стал моим первым клиентом на платформе! Благодарю за заказ, благодаря Вам сложилось положительное впечатление о платформе и о добросовестности местных заказчиков. Как первому клиенту буду и в будущем рад предоставить 10% скидку на любой объём работ.
Ответный отзыв
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