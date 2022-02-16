dotecom

Андрей dotecom

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать функционал tg бота продажи доступа VPN Outline

    Требуется доработка функционала tg бота для продажи доступа к VPN Outline. Необходимо автоматизировать процесс покупки на 1, 3, 6, 12 месяцев с онлайн оплатой и лимитом трафика. Рассматриваются примеры других ботов для реализации задачи.

    Автоматизация процессовСоздание ботов
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Простой сайт на WP, можно и на конструкторах

    Требуется разработать простой, но эффектный сайт на тему поиска подземных коммуникаций. Предпочтительно использование WordPress, возможны и другие конструкторы. Необходим небольшой блог и размещение услуг с фотографиями. Ожидаются предложения от профессионалов с хорошими кейсами.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Парсинг цен товаров и акций с сайта в бот ТГ

    Разработать Telegram-бота для парсинга цен товаров и акций с сайта goldapple.ru. Бот должен запрашивать у пользователя ссылку на товар и отправлять уведомления о изменениях цен. Также предусмотрите возможность получения новостей о скидках и акциях с указанных страниц сайта. Учтите, что на ресурсе может быть защита от парсинга.

    Парсинг данныхСоздание ботов
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Изменить шаблон в WP шаблон Naturally

    Требуется внести изменения в шаблон WordPress Naturally. Необходимо убрать лишние элементы и подготовить шаблон для размещения товара. Обеспечить корректное отображение и функциональность.

    Доработка сайтовWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Изменить тарифы оплаты на Яндекс Кассе (Telegram, Python Django)

    Необходимо изменить систему тарифов оплаты на Яндекс Кассе. Оплата должна зависеть от статуса клиента в базе: одна цена для существующих клиентов и другая для новых. Проект требует навыков работы с Python и Django.

    DjangoPythonTelegram
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дополнение к сервису на PHP (Bootstrap 5.1.3 + Telegram bot)

    Требуется доработка существующего сервиса на PHP с использованием Bootstrap 5.1.3. Необходимо реализовать оповещение в Telegram чат с кнопками для принятия или отклонения запросов. При отклонении должна быть возможность выбрать шаблонную причину или указать свою.

    BootstrapPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Telegram бот

    Необходимо разработать телеграм-бота с ограниченным доступом через email подтверждение. Бот должен предоставлять рецепты на основе выбранных продуктов и поддерживать онлайн оплату через Яндекс.Кассу. Также требуется управление доступом администратором и возможность добавления или удаления пользователей из списка.

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Телеграмм бот для отметок о выходе на смену

    Требуется разработать телеграмм бота для автоматизации процесса отметок о выходе на смену. Бот должен отправлять уведомления за час до смены, повторять каждую 5 минуту до получения отметки. Необходимо реализовать возможность указания причины (заболел, форс-мажор и др.) с текстовым полем. Также нужно уведомлять ответственного о неотметившихся специалистах через 30 минут.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разыскивается разработчик с опытом Yii Framework

    $200

    Приветствую!  Имеется практически готовый проект CRM системы, необходимо поработать над генерации ссылок оплаты, на данный момент оплата работает, но требуется добавить функционал. Используется Яндекс Касса.

    Yii
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка приложений Android & iOS

    Доброго дня. Требуется разработка приложения под Android и iOS Кафе-ресторан (доставка) Пример приложений https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.FoodSoul.KandalakshaBentoSushiIRollyPicca https://apps.apple.com/us/app/id1451221310?ign-mpt=uo%3D4 Но нужно не под сеть заведений а под одно отдельное, но функционал примерно такой ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка CRM Битрикс24

    Необходимо подстроить CRM Битрикс24 под услуги туроператора Возможна ли реализация на Битрикс24 по следующим пунктам: - Создание групп (сплавы, автотуры, зимние путешествия и тд.) - В группах возможность ...

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вертска сайта

    $25

    Сверстать легкий макет, 3 экрана. Необходимо довести его к внешниму виду по PSD и заменить иконки на SVG ( все предоставлю на облаке)  Адаптив обязателен. Сайт уже верстали и есть наработки, только функционал ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Антикоррупционный анимированный ролик

    $15

    Добрый день! Необходимо сделать анимационный ролик продолжительностью около 1:00 - 1:30 минут на тему антикоррупции. Использование программы Sparkol VideoScribe (привлекло рисование от руки), но по своей сути разницы нет как делать. Тематика антикоррупции ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доделать сайт, внести корректировки

    $10

    Доброго дня! Необходимо допилить простенький сайт, большую часть сделали, но на правках исполнитель начал проявлять безрассудство и просто пропадать с обещаниями что все сделает, 3 недели я прождал безрезультатно. Скину все исходники и ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Макет уличного баннера

    Доброго дня! Необходимо сделать макет баннера по примеру, никаких исходников нет, использовать можно любой подходящий материал по согласованию. Текст не нужен, интересует только сама картинка, где смысл это отражение в воде отца и сына, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка и адаптация под WordPress

    Требуется сверстать и адаптировать под WordPress. Также адаптация под мобильные телефоны. Главная страница, он же лендинг на 7 экранов и отдельно страница блога. Необходимо использование паралакс эффекта некоторых элементов в лендинге. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Натяжка на Opencart

    Доброго дня суток. Имеем сайт-каталог, сверстанный (html\css\js) Встал вопрос о переходе с каталога на инет-магазин. Необходимо натянуть то что уже имеется на движок Opencart, а также дополнить содержание шаблона (категории, главная страница ...

    CSSHTMLJavaScriptOpencart
    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн свадебного сайта

    Ищу исполнителя, дизайнера, необходимо нарисовать макет свадебного сайта LandingPage с элементами паралакс под WordPress.  ТЗ скину при личном общении.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать сайт, 1 страница (полный минимализм)

    Требуется сделать одну страницу с сортировкой по типу,  размеру и жесткости, на скриншоте видно. Также сделать отображение 6 товаров на странице, с кнопкой подгрузки следующих 6 товаров. При нажатии на товар, открывается всплывающее ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Lipsasa
31 год
год в сервисе
онлайн
$100
10 баллов
месяц назад
Простой сайт на WP, можно и на конструкторах
WordPressСоздание сайтов
Все хорошо
Работы выполнил, все детали по работе были выполнены по ТЗ. Спасибо!
Ответный отзыв
triton972
52 года
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
2 года назад
Изменить шаблон в WP шаблон Naturally
WordPressДоработка сайтов
Отличная коммуникация, понятные технические задания, хорошее сотрудничество
Алексей отлично выполнил работу, переверстал некоторые из страниц, с нуля сделал все лучше, чем хотелось! Спасибо!
Ответный отзыв
Shafigullin
Камиль 
22 года
2 года в сервисе
Был
25 дней назад
$50
9 баллов
2 года назад
Telegram бот
PHP
Заказчик ответственный человек, подходит к делу с энтузиазмом. Следит за ходом работы и всегда готов ответить на вопрос или предоставить какие либо доп. материалы.
Работа выполнена отлично! В последствии было множество дополнений. Также Камиль самостоятельно предлагал варианты реализации с подробным описанием работы, что очень облегчило жизнь. Качество на высоте. Благодарю!
Ответный отзыв
izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Телеграмм бот для отметок о выходе на смену
Положительные впечатления от сотрудничества. Всегда на связи. Принимал участие в тестировании на всех этапах выполнения проекта. Нужная информация и данные были предоставлены во время и в нужном объеме. Оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный специалист! Очень плодотворное сотрудничество! Легко находит общий язык, на протяжении всего срока разработки всегда на связи, заранее предупреждал о рабочих часах. Дмитрий полностью погрузился в проект, додумал много немаловажных моментов в процессе работы. По итогу получил качественную и прозрачную работу. Дополнительно ко всему, помог с переносом на сервер.
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SidSpears
Иван 
34 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Вертска сайта
Было приятно работать,отличный заказчик, рекомендую
Иван отлично справился с поставленной задачей, вник в проект с довольно сложным макетом, практически ощупывал в слепую. В итоге получил отличную работу и положительное мнение об Иване, который всегда был на связи и отвечал на порой крайне глупые вопросы с неограниченным терпением. Приятно было поработать!
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