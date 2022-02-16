Требуется доработка функционала tg бота для продажи доступа к VPN Outline. Необходимо автоматизировать процесс покупки на 1, 3, 6, 12 месяцев с онлайн оплатой и лимитом трафика. Рассматриваются примеры других ботов для реализации задачи.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Требуется разработать простой, но эффектный сайт на тему поиска подземных коммуникаций. Предпочтительно использование WordPress, возможны и другие конструкторы. Необходим небольшой блог и размещение услуг с фотографиями. Ожидаются предложения от профессионалов с хорошими кейсами.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Разработать Telegram-бота для парсинга цен товаров и акций с сайта goldapple.ru. Бот должен запрашивать у пользователя ссылку на товар и отправлять уведомления о изменениях цен. Также предусмотрите возможность получения новостей о скидках и акциях с указанных страниц сайта. Учтите, что на ресурсе может быть защита от парсинга.Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется внести изменения в шаблон WordPress Naturally. Необходимо убрать лишние элементы и подготовить шаблон для размещения товара. Обеспечить корректное отображение и функциональность.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо изменить систему тарифов оплаты на Яндекс Кассе. Оплата должна зависеть от статуса клиента в базе: одна цена для существующих клиентов и другая для новых. Проект требует навыков работы с Python и Django.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется доработка существующего сервиса на PHP с использованием Bootstrap 5.1.3. Необходимо реализовать оповещение в Telegram чат с кнопками для принятия или отклонения запросов. При отклонении должна быть возможность выбрать шаблонную причину или указать свою.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать телеграм-бота с ограниченным доступом через email подтверждение. Бот должен предоставлять рецепты на основе выбранных продуктов и поддерживать онлайн оплату через Яндекс.Кассу. Также требуется управление доступом администратором и возможность добавления или удаления пользователей из списка.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать телеграмм бота для автоматизации процесса отметок о выходе на смену. Бот должен отправлять уведомления за час до смены, повторять каждую 5 минуту до получения отметки. Необходимо реализовать возможность указания причины (заболел, форс-мажор и др.) с текстовым полем. Также нужно уведомлять ответственного о неотметившихся специалистах через 30 минут.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Приветствую! Имеется практически готовый проект CRM системы, необходимо поработать над генерации ссылок оплаты, на данный момент оплата работает, но требуется добавить функционал. Используется Яндекс Касса.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго дня. Требуется разработка приложения под Android и iOS Кафе-ресторан (доставка) Пример приложений https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.FoodSoul.KandalakshaBentoSushiIRollyPicca https://apps.apple.com/us/app/id1451221310?ign-mpt=uo%3D4 Но нужно не под сеть заведений а под одно отдельное, но функционал примерно такой ...Мобильные приложения12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо подстроить CRM Битрикс24 под услуги туроператора Возможна ли реализация на Битрикс24 по следующим пунктам: - Создание групп (сплавы, автотуры, зимние путешествия и тд.) - В группах возможность ...1С-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Сверстать легкий макет, 3 экрана. Необходимо довести его к внешниму виду по PSD и заменить иконки на SVG ( все предоставлю на облаке) Адаптив обязателен. Сайт уже верстали и есть наработки, только функционал ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Добрый день! Необходимо сделать анимационный ролик продолжительностью около 1:00 - 1:30 минут на тему антикоррупции. Использование программы Sparkol VideoScribe (привлекло рисование от руки), но по своей сути разницы нет как делать. Тематика антикоррупции ...Анимация3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Доброго дня! Необходимо допилить простенький сайт, большую часть сделали, но на правках исполнитель начал проявлять безрассудство и просто пропадать с обещаниями что все сделает, 3 недели я прождал безрезультатно. Скину все исходники и ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго дня! Необходимо сделать макет баннера по примеру, никаких исходников нет, использовать можно любой подходящий материал по согласованию. Текст не нужен, интересует только сама картинка, где смысл это отражение в воде отца и сына, ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сверстать и адаптировать под WordPress. Также адаптация под мобильные телефоны. Главная страница, он же лендинг на 7 экранов и отдельно страница блога. Необходимо использование паралакс эффекта некоторых элементов в лендинге. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго дня суток. Имеем сайт-каталог, сверстанный (html\css\js) Встал вопрос о переходе с каталога на инет-магазин. Необходимо натянуть то что уже имеется на движок Opencart, а также дополнить содержание шаблона (категории, главная страница ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу исполнителя, дизайнера, необходимо нарисовать макет свадебного сайта LandingPage с элементами паралакс под WordPress. ТЗ скину при личном общении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сделать одну страницу с сортировкой по типу, размеру и жесткости, на скриншоте видно. Также сделать отображение 6 товаров на странице, с кнопкой подгрузки следующих 6 товаров. При нажатии на товар, открывается всплывающее ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад