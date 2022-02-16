Разработать Telegram-бота для парсинга цен товаров и акций с сайта goldapple.ru. Бот должен запрашивать у пользователя ссылку на товар и отправлять уведомления о изменениях цен. Также предусмотрите возможность получения новостей о скидках и акциях с указанных страниц сайта. Учтите, что на ресурсе может быть защита от парсинга.