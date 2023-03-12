Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Работа выполнена отлично! В последствии было множество дополнений. Также Камиль самостоятельно предлагал варианты реализации с подробным описанием работы, что очень облегчило жизнь. Качество на высоте. Благодарю!
Ответный отзыв
Заказчик ответственный человек, подходит к делу с энтузиазмом. Следит за ходом работы и всегда готов ответить на вопрос или предоставить какие либо доп. материалы.