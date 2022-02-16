Телеграмм бот для отметок о выходе на смену

Прикладное ПОЗавершен8 заявок749 просмотров
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Необходимо автоматизировать и упростить процесс отметки выхода на смену.

Как все работает сейчас:

Есть гугл таблица с формулами, где есть поле ФИО, временной период работы, тег телеграмм, и отметка о выходе на смену (либо заболел\форс-мажор\другое), все поля защищены, кроме поля с отметкой о выходе.

Если стоит пометка вых (в поле временного периода работы), то тег телеграмма не появляется, тем самым мы получаем список тегов в телеграмм кто должен выйти сегодня на смену и кто должен поставить отметку о выходе на смену. 

Суть такова. Сделать по аналогии телеграмм бот, который бы в назначенное время за час до выхода на смену уведомлял бы спеца который должен выйти, и каждые 5 минут повторялось бы уведомление пока спец не нажмет на кнопку (вышел\ заболел\ форс-мажор\другое) если выбрано заболел\форсмажор\другое то должна быть возможность вписать текст\причину что случилось. 

Все это должно учитываться, чтобы можно было списком видеть всех кто отметился и какой вид отметки с текстом спец указал. В идеале сделать уведомления ответственному лицу о том что спец не отметился спустя 30 минут, а так же если выбрано (заболел\форс-мажор\другое) сразу.

2 года назад
dotecom
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
izmaylov_d
Дмитрий 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$70
5 дней
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